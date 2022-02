Putin: Rusia Terbuka untuk Diplomasi, Tapi Soal Keamanan Tak Ada Kompromi

AFP/ALEXEY NIKOLSKY

Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri parade Hari Angkatan Laut di St. Petersburg pada 25 Juli 2021. (Alexey NIKOLSKY/ SPUTNIK/AFP) *** Local Caption *** Russian President Vladimir Putin attends the Navy Day parade in St. Petersburg on July 25, 2021. (Photo by Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP)