Menteri Luar Negeri AS Telepon Menlu Rusia Selama 25 Menit, Ini yang Mereka Bahas

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu di Jenewa, Swiss, pada Jumat (21/1/2022) untuk membahas tentang Ukraina.

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Jumat (29/7/2022) melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melalui panggilan telepon selama 25 menit.

Blinken mendesak Kremlin untuk menerima proposal yang diajukan Washington untuk menjamin pembebasan dua orang Amerika yang ditahan Rusia.

Ini merupakan percakapan pertama keduanya sejak Rusia melancarkan serangan ke Ukraina pada 24 Februari lalu.

"Kami melakukan percakapan yang jujur dan langsung. Saya mendesak Kremlin untuk menerima proposal substansial yang kami ajukan untuk pembebasan Paul Whelan dan Brittney Griner," kata Blinken pada konferensi pers di Departemen Luar Negeri AS, yang dikutip dari Reuters.

Diskusi keduanya muncul saat seorang sumber mengatakan Rusia mencoba menambahkan Vadim Krasikov, terpidana kasus pembunuhan ke dalam pertukaran tahanan. Menurut sumber tersebut, para pejabat AS tidak memandang gagasan ini secara serius karena Krasikov berada dalam tahanan Jerman.

Tanpa memberikan rincian, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menolak tawaran tersebut.

"Menahan dua sandera Amerika yang ditahan secara salah untuk pembebasan seorang pembunuh Rusia di tahanan negara ketiga bukanlah tawaran balasan yang serius. Ini adalah upaya itikad buruk untuk menghindari kesepakatan di atas meja yang harus diambil Rusia," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Adrienne Watson.

Lavrov menyarankan kepada Blinken agar kedua belah pihak berdiplomasi secara diam-diam mengenai masalah pertukaran tahanan ini.

"Mengenai kemungkinan pertukaran warga Rusia dan AS yang dipenjara, pihak Rusia sangat menyarankan kembali ke praktik penanganan ini secara profesional dan menggunakan 'diplomasi diam-diam' daripada membuang informasi spekulatif," kata kementerian luar negeri Rusia.

Pekan ini AS mengumumkan mereka membuat tawaran dengan Rusia, beberapa minggu yang lalu, untuk mengamankan pembebasan bintang WNBA Brittney Griner dan mantan Marinir AS Paul Whelan namun tidak mengungkapkan apa yang ditawarkan pihak AS.