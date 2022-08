Profil Nancy Pelosi Ketua DPR Wanita Pertama di AS, Saat Ini Langkahnya Paling Diawasi China

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, Nancy Pelosi mengumumkan rencana kunjungannya ke Asia pada hari Minggu (31/7/2022) kemarin yang mencakup Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan Jepang.

Kunjungan Nancy Pelosi ke Asia ini memancing serangkaian spekulasi yang menyebut kemungkinan ia akan mengunjungi Taiwan, yang diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya.

Meski Nancy Pelosi tidak menyebut Taiwan ke dalam daftar perjalanannya, namun China telah memperingatkan akan memberikan tindakan tegas jika Ketua DPR AS ini benar mengunjungi Taiwan.

Nancy Pelosi yang memiliki nama lengkap Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi, merupakan Ketua DPR AS dan wanita pertama yang menduduki jabatan tersebut.

Sebelum menjabat sebagai ketua DPR AS, wanita berusia 82 tahun ini adalah pimpinan minoritas Partai Demokrat di Dewan Perwakilan AS. Melalui jabatannya sebagai Ketua DPR AS, Pelosi menjadi orang nomor tiga dalam garis suksesi Presiden AS setelah Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris.

Nancy Pelosi adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara, dan memiliki darah Italia dari Ibunya, Annunciata Lombardia.

Bakat berpolitik Nancy diturunkan dari Ayahnya, Thomas D'Alesandro, Jr., yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan perwakilan AS dari Maryland dan Wali Kota Baltimore.

Kakak Pelosi, Thomas L.J D'Alesandro III, juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Baltimore pada tahun 1967 hingga 1971. Ibunya juga seorang politikus yang mengorganisir perempuan Demokrat.

Pelosi bersekolah di Institute of Notredame high school, dan berkuliah di Trinity College, Washington, pada tahun 1962.

Saat berkuliah, tepatnya pada tahun 1963, Pelosi bertemu dengan Paul Francis Pelosi yang kemudian menjadi suaminya.