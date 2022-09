Istana Buckingham Secara Khusus Undang Biden dan Ibu Negara AS Hadiri Pemakaman Ratu Elizabeth II

AFP/ROBERTO SCHMIDT

Presiden AS Joe Biden berbicara selama upacara peringatan untuk menandai peringatan 21 tahun serangan 9/11, di Pentagon di Washington, DC, pada 11 September 2022. - Istana Buckingham secara khusus hanya mengundang Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)