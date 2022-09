Badai Fiona Lewati Bermuda, Kini Bergerak Menuju Kanada

Selebaran / AFP / NOAA/GOES

Gambar handout satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ini menunjukkan Badai Fiona pada 23 September 2022, pukul 14h00UTC. Hembusan angin dengan kecepatan 100 mil per jam dan hujan deras menerjang Bermuda Jumat pagi, menyebabkan ribuan orang tanpa listrik dan khawatir akan kerusakan pantai saat Fiona, badai Kategori 3 yang kuat, meluncur melewati pulau Atlantik. Pada pukul 06:00 waktu setempat (0900 GMT), pusat Fiona terletak sekitar 155 mil (250 kilometer) barat laut wilayah Inggris, menurut Pusat Badai Nasional AS.