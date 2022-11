Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-260: Pasukan Moskow Diperintahkan Tinggalkan Kota Kherson

AFP/ALEXEY NIKOLSKY

Presiden Rusia Vladimir Putin (Kedua dari Kiri), Kolonel Jenderal Distrik Militer Barat Alexander Zhuravlev (kiri), Laksamana Nikolai Yevmenov (tengah) dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu (kanan) menghadiri parade Hari Angkatan Laut di St. Petersburg pada 25 Juli 2021. (Alexey NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP) *** Local Caption *** Russian President Vladimir Putin (2L), Western Military District Colonel-General Alexander Zhuravlev (L), Admiral Nikolai Yevmenov (C) and Russian Defense Minister Sergei Shoigu (R) attend the Navy Day parade in St. Petersburg on July 25, 2021. - Menteri Pertahanan (Menpan) Rusia Sergei Shoigu memerintahkan pasukan untuk meninggalkan kota Kherson di selatan Ukraina. Berikut ini serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-260 pada Kamis (10/11/2022).