AS akan Latih 800 Tentara Ukraina per Bulan di Jerman, Fokus pada Infanteri Darat dan Artileri

Sebuah gambar selebaran yang diambil dan dirilis pada 4 April 2022 oleh layanan pers kepresidenan Ukraina menunjukkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (kedua kiri) mengunjungi kota Bucha, barat laut ibukota Ukraina, Kyiv. - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada 3 April 2022 bahwa kepemimpinan Rusia bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil di Bucha, di luar Kyiv, di mana mayat-mayat ditemukan tergeletak di jalan setelah kota itu direbut kembali oleh tentara Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menolak tuduhan pada hari yang sama dengan alasan bahwa pasukan Rusia meninggalkan Bucha pada 30 Maret sementara bukti pembunuhan disajikan empat hari kemudian. (Photo by UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) - Pentagon akan melatih 800 tentara Ukraina di Jerman.

TRIBUNNEWS.COM - Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon berencana melatih 600 hingga 800 tentara Ukraina setiap bulan di Jerman.

Rencananya, pelatihan tentara Ukraina ini akan dilakukan mulai tahun 2023.

Pentagon mengumumkan rencana ini pada Kamis (15/12/2022).

Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyetujui upaya pelatihan ini, yang ditingkatkan dari 300 tentara Ukraina per bulan.

AS berencana melatih tentara Ukraina untuk mengoordinasikan pasukan infanteri darat dengan dukungan artileri.

AS juga akan menambahkan program pelatihan, termasuk taktik pertempuran yang lebih maju.

Keputusan ini diambil setelah AS berencana mengirim baterai antimisil Patriot, seperti diberitakan The New York Times.

Pelatihan yang diperluas akan menekankan penggunaan senjata gabungan.

Termasuk koordinasi yang ketat antara infanteri, artileri, kendaraan lapis baja dan dukungan udara.

Sehingga masing-masing batalion dapat diperkuat dan dilindungi oleh yang lain.

Satu batalion sekitar 800 orang, dikutip dari TASS.

Pelatihan mulai Januari 2023

Pelatihan ini diperkirakan akan dimulai pada Januari 2023 di pangkalan Angkatan Darat AS di Grafenwoe, Jerman.

Pangkalan itu merupakan lokasi Pentagon melakukan pelatihan gabungan bagi Kelompok Pelatihan Multinasional Bersama-Ukraina.