Soal Balon Mata-mata, Ketua DPR AS Tuduh China Abaikan Kedaulatan Gedung Putih

ANNA MONEYMAKER/GETTY IMAGES VIA AFP

Ketua DPR AS Kevin McCarthy (R-CA) memberikan sambutan pada konferensi pers di Statuary Hall of the US Capitol Building pada 02 Februari 2023 di Washington, DC. Ketua DPR AS, Kevin McCarthy menuduh China mengabaikan kedaulatan Gedung Putih dengan mengirimkan balon mata-mata ke Washington.