Donald Trump Mengaku Tahu Cara Hentikan Perang Rusia-Ukraina dalam 24 Jam, tapi Enggan Mengatakannya

AFP/STRINGER

Mantan Presiden AS Donald Trump mengacungkan tinjunya saat berjalan ke sebuah kendaraan di luar Trump Tower di New York City pada 10 Agustus 2022. Mantan Presiden AS Donald Trump mengaku tahu cara menghentikan perang Rusia-Ukraina dalam waktu 24 jam saja, tapi ia tak mau mengatakannya.