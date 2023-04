5 Hal soal Rusia di Dokumen Rahasia AS yang Bocor, Bukti Intelijen AS Awasi Militer Kremlin

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) dan Presiden AS Joe Biden (kanan) - Dokumen rahasia AS yang bocor mengungkap setidaknya lima hal tentang Rusia yang menjadi bukti intelijen AS menembus data militer Kremlin.

TRIBUNNEWS.COM - Puluhan dokumen rahasia AS yang bocor mengungkap peran intelijen Amerika Serikat yang memata-matai Rusia terkait perang di Ukraina.

Dokumen rahasia AS itu memberikan gambaran tentang kondisi Rusia selama perang berlangsung, seperti diberitakan The New York Times.

Pihak Ukraina sempat menepis dokumen rahasia itu dan mengatakan isinya palsu.

Ukraina membantah dokumen rahasia AS yang bocor itu mengungkap rencana serangan balasannya ke Rusia, yang mungkin akan diubah setelah kebocoran ini.

Di sisi lain, pihak AS saat ini kewalahan untuk menemukan pihak yang menyebarkan dokumen rahasia itu.

Lain halnya dengan Rusia, Kremlin saat ini sedang menganalisis dokumen rahasia AS yang bocor.

Berikut ini lima hal tentang Rusia yang diungkap oleh dokumen rahasia AS yang bocor, dikutip dari The New York Times dan The Moscow Times.

1. Perkiraan Tentara Rusia yang Tewas

Dokumen rahasia AS yang bocor mengungkap perkiraan jumlah tentara Rusia yang tewas selama pertempuran di Ukraina.

Pada awal 2023, dokumen rahasia AS mengungkap ada 43.000 tentara Rusia yang tewas.

Perkiraan jumlah total kematian tentara Rusia adalah 189.500-223.000 jiwa.

Dokumen rahasia AS itu juga membandingkan angka kematian tentara Ukraina.

Sekira 17.500 tentara Ukraina tewas dalam perang dan total kematian menjadi 124.500-131.000 jiwa.

Beberapa laporan mengatakan dokumen rahasia AS ini telah diubah oleh pihak Rusia untuk memperkecil jumlah kematian.

Seorang prajurit Ukraina membidik dengan senapan mesin saat dia menghadiri latihan di wilayah Donetsk pada 7 April 2023, di tengah invasi Rusia ke Ukraina. (Genya SAVILOV / AFP)

