Rusia Klaim Kuasai 75 Persen Wilayah Bakhmut, Ukraina Tuduh Kremlin Lakukan Bumi Hangus

General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Unit rudal dan artileri menghantam area fokus kekuatan hidup, senjata dan peralatan militer, serta depot amunisi. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan, Rusia melancarkan serangan ke Limansky, Bakhmutsky, Avdiiv dan Marinir. Foto ini dipublikasikan pada Senin (10/4/2023).