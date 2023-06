Pasukan Chechen Dilaporkan akan Diterjunkan ke Medan Perang di Ukraina untuk Gantikan Wagner

TRIBUNNEWS.COM - Pasukan dari wilayah Chechnya Rusia, yang dipimpin oleh Ramzan Kadyrov, kemungkinan besar akan diturunkan ke medan perang menggantikan Wagner Group.

Prediksi itu diungkapkan oleh lembaga Institute for the Study of War (ISW), yang berbasis di Washington DC, mengutip Al Jazeera.

Dalam laporan hari Kamis (1/6/2023), ISW menyebut militer Rusia kemungkinan besar akan menerjunkan pasukan Chechnya atau Chechen setelah Wagner memutuskan mundur dari pertempuran di Bakhmut.

Menurut ISW, Ramzan Kadyrov mengklaim pada hari Rabu bahwa pasukannya telah menerima perintah baru.

Mereka akan dikerahkan untuk "aktivitas pertempuran aktif" untuk membebaskan serangkaian pemukiman, yang meliputi kota Bakhmut yang diperebutkan.

Kadyrov mengatakan bahwa pasukan khusus Chechnya sedang mempersiapkan operasi ofensif menjelang serangan balik Ukraina untuk merebut kembali wilayahnya dari pasukan Rusia.

Baca juga: Puji Grup Wagner, Pemimpin Chechnya Berencana Membentuk Tentara Bayaran Sendiri di Masa Depan

“Kembalinya pasukan Chechnya yang diklaim ke operasi ofensif akan memulihkan Kadyrovites (tentara Chechnya) dari jeda hampir setahun untuk berpartisipasi dalam operasi tempur intensitas tinggi di Ukraina," kata ISW.

Pejuang Chechnya terutama beroperasi di daerah di belakang garis depan menyusul keterlibatan mereka dalam pertempuran berdarah di kota Mariupol, Severodonetsk, dan Lysychanak, Ukraina, kata lembaga itu.

“Kremlin mungkin menganggap unit Chechnya sebagai kekuatan serangan yang belum dimanfaatkan yang dapat memulihkan kemampuan Rusia untuk mempertahankan upaya ofensif simultan di berbagai sumbu kemajuan,” tambah ISW.

Namun, ISW juga mencatat bahwa jika laporan 7.000 tentara Chechnya di Ukraina benar, pasukan Kadyrov tidak akan memiliki jumlah yang cukup untuk berhasil melakukan beberapa operasi ofensif yang signifikan.

Menyebut dirinya sebagai "prajurit kaki" Presiden Rusia Vladimir Putin, Kadyrov sebelumnya mengerahkan pasukan Republik Chechnya untuk mendukung operasi militer Rusia di Suriah dan Georgia.

Presiden Republik Chechnya Ramzan Kadyrov (kanan) berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di kediaman negara bagian Novo-Ogaryovo di luar Moskow. (Alexey NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP) (AFP/ALEXEY NIKOLSKY)

Baca juga: Pemimpin Chechnya Akui Bangga Putrinya Dijatuhi Sanksi Uni Eropa: Seluruh Barat Takut Padamu

Situasi Sengit di Belgorod

Laporan tentang kemungkinan kembalinya pasukan Chechnya ke operasi ofensif datang di tengah meningkatnya penembakan di wilayah perbatasan Belgorod Rusia.

Pihak berwenang mulai mengevakuasi anak-anak dari distrik Shebekino dan Graivoron.