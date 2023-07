Sarah Ferguson Ungkap Pangeran Andrew Rindukan Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip

Foto ini diambil pada 7 September 2019 memperlihatkan Pangeran Andrew dari Inggris, Duke of York, menghadiri upacara memperingati 75 tahun pembebasan Bruges. Putra kedua Ratu Elizabeth II, Pangeran Andrew, yang menghadapi kasus perdata AS karena penyerangan seksual, telah menyerahkan peran kehormatan militer dan patronasenya, Istana Buckingham mengatakan pada Kamis, 13 Januari 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Sarah Ferguson mengungkapkan bahwa Pangerang Andrew merindukan Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip.

Hal tersebut diungkapkan Duchess of York pada episode terbaru podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah , yang dirilis Kamis (13/7/2023).

Di podcast, wanita 63 tahun yang lebih akrab disapa Fergie itu menceritakan saat membawa anjingnya jalan-jalan, mantan suaminya mengaku "kesepian" sejak kematian orang tuanya.

Sebagaimana diketahui, Pangeran Andrew merupakan anak ketiga dari Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip.

"Luar biasa memiliki waktu untuk berhenti sejenak dan merenung," tutur Sarah Ferguson.

"Itu sangat mengharukan. Andrew dan saya hanya duduk diam di bawah pohon yang sangat indah, saya bertanya apakah dia baik-baik saja tanpa ibu dan ayahnya?," lanjut Fegie.

Baca juga: Inggris Ungkap Biaya Pemakaman Ratu Elizabeth II Tembus Rp 3 Triliun

Foto ini diambil pada 7 September 2019 memperlihatkan Pangeran Andrew dari Inggris, Duke of York, menghadiri upacara memperingati 75 tahun pembebasan Bruges. Putra kedua Ratu Elizabeth II, Pangeran Andrew, yang menghadapi kasus perdata AS karena penyerangan seksual, telah menyerahkan peran kehormatan militer dan patronasenya, Istana Buckingham mengatakan pada Kamis, 13 Januari 2022. (JOHN THYS / AFP)

"Dia berkata 'Ini sepi'. Dia sangat merindukannya. Sepertinya orang memproses kesedihan dengan caranya sendiri," imbuh penulis A Most Intriguing Lady itu.

Rekan host podcastnya pun menimpali cerita Fegie.

"Dia memiliki orang tuanya begitu lama tetapi kemudian kehilangan mereka secara berurutan, itu pasti sulit," kata Sarah Thomson.

“Saya pikir itulah yang sulit… kesedihannya pasti lebih besar lagi,” tambah Fergie.

Meski Pangeran Andrew sudah mundur dari tugas publik kerajaan Inggris, Fegie terus menunjukkan dukungan kepada mantan suamianya.

Fegie juga memuji sosok Andrew sebagai pria baik dan kakek yang baik.

Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson menikah dari tahun 1986 hingga 1996.

Keduanya memiliki dua putri, yakni Putri Beatrice dan Putri Eugenie.