VIRAL Belasan PMI Tawuran di Taiwan hingga Menewaskan Satu Orang, Warganet : Hukum Mati Saja

TRIBUNNEWS.COM, TAIWAN - Warga Taiwan dihebohkan tawuran antara grup silat sesama tenaga kerja Indonesia.

TKI di Taiwan yang tergabung dalam dua perguruan silat melakukan bentrok di depan stasiun kereta api di daerah Changhua, taipei pada 2 September 2023.

Aksi tawuran itu terekam CCTV dan viral setelah disiarkan oleh stasiun TV Taiwan, TVBS News.

Video yang mereka siarkan pada 4 September itu diberi judul The Most Powerful Indonesian Martial Arts Club Fights in Groups, atau dalam bahasa Indonesia berarti: Klub bela diri terkuat Indonesia Bertarung secara berkelompok alias tawuran.

Dalam deskripsi yang mereka buat di video tersebut, disebutkan bahwa tawuran antar 2 kelompok perguruan silat itu dimulai dari saling menantang di media sosial.

Kedua kelompok ini lalu bertemu di stasiun kereta api dan terjadilah tawuran.

Satu korban mengalami luka tusuk dan meninggal sedangkan satunya lagi masih menjalani perawatan.

Polisi pun sudah menangkap 16 TKI yang terlibat dalam insiden ini.

Terlihat polisi juga mengamankan berbagai senjata tajam yang digunakan untuk tawuran.

Menewaskan Satu Orang

Tawuran itu mengakibatkan seorang TKI berusia 32 tahun asal Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur tewas.

Korban mengalami luka tusuk.

Kembaran korban juga menjadi korban dan masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Korban meninggal sudah lama merantau di Taiwan dan kontraknya akan habis pada bulan sembilan sedangkan sang adik yang kritis juga sudah lama merantau di Taiwan.

"Infonya yang meninggal orang daerah Prigi, satunya lagi masih kritis," kata Ari, Selasa (5/9/2023).