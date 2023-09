Lagi, Tank Challenger 2 yang Perkasa Hancur di Ukraina, Milisi Rusia: Cukup Pakai Satu Rudal Kornet

Lagi, Tank Challenger 2 yang Perkasa Hancur di Ukraina, Milisi Rusia: Cukup Satu Rudal Kornet

TRIBUNNEWSW.COM - Pasukan Rusia dilaporkan mengeluarkan klaim kalau tank tempur Challenger 2 kembali hancur di medan perang Rusia vs Ukraina.

Menurut klaim tersebut, ini adalah tank Challenger 2 kedua yang hancur dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya ada juga tank Challenger 2 dilaporkan gosong dalam pertempuran sengit di Desa Rabotino, Zaporozhye, Tenggara Ukraina, Selasa (5/9/2023) pekan lalu.

Tank-tank Challenger 2 yang dilaporkan hancur ini disebeut-sebut merupakan dua dari 14 tank yang dipasok Inggris ke Ukraina.

Laporan soal klaim hancurnya Challenger 2 kedua ini dilaporkan media pemerintah Rusia, RIA Novosti melaporkan pada Sabtu (9/9/2023), mengutip seorang pemimpin milisi setempat dari Wilayah Zaporozhye.

"Tank tersebut diduga tidak dapat dioperasikan setelah hanya menerima satu serangan dari rudal Kornet Rusia," kata Vladimir Rogov, pemimpin milisi We Are Together with Russia (Kami bersama dengan Rusia) dilansir media tersebut.

We Are Together with Russia adalah adalah organisasi kolaborator pro-Rusia yang beroperasi di Oblast Zaporizhzhia yang diduduki Rusia dan didukung oleh otoritas Rusia.

“Tank-tank Inggris telah mengumumkan 'open season' mereka,” kata Rogov, meledek betapa mudah rusaknya tank Challenger 2 yang digembar-gemborkan perkasa dan sangat susah dihancurkan dalam peperangan.

Rogov menambahkan, tank Challenger 2 kedua itu dihancurkan oleh pasukan lintas udara Rusia.

"Alat tempur yang dipasok oleh Inggris “sama gosongnya dengan peralatan Barat lainnya,” kata Rogov.

Aktivis tersebut tidak menyebutkan sumber informasinya.

Baik Kiev maupun Moskow belum secara resmi mengomentari perkembangan yang dilaporkan sejauh ini.

London, yang mengonfirmasi hancurnya tank Challenger 2 pertama di Ukraina awal pekan ini, juga tidak memberikan komentar apa pun.

Sama-Sama Kena Rudal Kornet

Tank pertama buatan Inggris juga dilaporkan terkena rudal Kornet Rusia.