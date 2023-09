Emma Coronel Aispuro, Istri Gembong Narkoba El Chapo dari Kartel Sinaloa segera Bebas dari Penjara

KENA BETANCUR / AFP

Emma Coronel Aispuro,(tengah) istri Joaquin 'El Chapo' Guzman meninggalkan Gedung Pengadilan Federal AS setelah putusan diumumkan pada persidangan Joaquin 'El Chapo' Guzman pada 12 Februari 2019 di Brooklyn, New York. Mafia Meksiko Joaquin "El Chapo" Guzman dinyatakan bersalah pada hari Selasa oleh juri New York atas kejahatan selama seperempat abad sebagai pemimpin salah satu geng narkoba paling kuat di dunia. Mantan ketua kartel Sinaloa berusia 61 tahun – yang terkenal karena keberaniannya melarikan diri dari penjara Meksiko – menghadapi kemungkinan hukuman seumur hidup setelah dinyatakan bersalah menyelundupkan berton-ton kokain, heroin, metamfetamin, dan ganja ke Amerika Serikat. juga dinyatakan bersalah atas tuduhan pencucian uang dan kepemilikan senjata ilegal.