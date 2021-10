Kampanye Self-Love untuk Jaga Kesehatan Mental saat Pandemi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Menjaga kesehatan mental pada generasi muda masih sangat kurang. Padahal di masa pandemi, kesehatan fisik dan mental sama pentingnya.

BonCabe berkolaborasi dengan Ease, sebuah komunitas peduli kesehatan mental, mengkampanyekan pentingnya menjaga kesehatan mental.

Banyak hal positif yang didapatkan lewat media sosial seperti menjaga kebersamaan dengan teman dan kerabat, terutama disaat pandemi.

Tetapi media sosial tidak hanya memberikan dampak positif saja.

Media sosial menjadi salah satu platform yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental.

Efek negatif yang bisa terbentuk lewat interaksi media sosial misalnya, membandingkan diri dengan orang lain, merasa gagal, tidak sempurna, dan akhirnya menyalahkan diri sendiri.

Untuk menjaga diri dan menjaga kesehatan mental dari efek-efek negatif melalui cara mencintai diri sendiri atau biasa di sebut “Self-Love”.

Kolaborasi ini diharapkan memberikan pemahaman kepada anak muda agar bisa menghilangkan pola pikir negatif yang yang dapat berdampak pada kesehatan mental, dan belajar untuk lebih mencintai diri sendiri.

Selaras dengan tema talkshow yaitu, “Self-Love : Be Your Self, Be Original.”