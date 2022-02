Begini Peluang Kerja Sama Bisnis Indonesia dan China di Bidang Kesehatan

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia memang memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang dengan China, termasuk di industri kesehatan.

Terlebih di masa pandemi virus corona (Covid-19) ini, banyak orang yang semakin concern terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh.

Peluang ini juga dapat dikembangkan dengan adanya kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), machine learning dan Internet of Things (IoT).

Chairman Indonesia Chamber of Commerce in China (INACHAM), Liky Sutikno mengatakan bahwa Covid-19 telah banyak mengubah mindset banyak orang terkait isu kesehatan.

"Covid telah membuat orang memahami pentingnya kesehatan," ujar Liky, dalam webinar Prasmul Eli bertajuk 'Doing Business in China and with China', Kamis (24/2/2022).

Menurutnya, di era disrupsi digital, banyak orang yang telah melek teknologi, semua dimudahkan dengan penggunaan inovasi dan teknologi.

Bahkan rekan-rekan Liky pun kini banyak yang menggunakan smart watch sebagai salah satu produk teknologi yang berfungsi untuk mengetahui kondisi organ tubuhnya.

Mulai dari mengetahui kadar gula darah, kadar oksigen hingga detak jantung.

"Jadi (terkait) program kebugaran, aplikasi kesehatan, IoT, banyak teman saya menggunakan seperti smart watch untuk mengontrol gula darah mereka dan untuk mengontrol kadar oksigen mereka dan beberapa bahkan untuk mengontrol detak jantung dan banyak lagi," jelas Liky.