Pelari Senior Ingatkan Pentingnya Asupan Nutrisi Sebelum Ikut Lomba Lari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pelari senior Hendri Perdede mengatakan, pemenuhan nutrisi penting dilakukan sebelum pelari mengikuti ajang lomba.

Selain makan bergizi seimbang, asupan dua hari sebelum perlombaan perlu diperhatikan.

Pelari dianjurkan memperbanyak konsumsi karbohidrat kompleks seperti ubi, kentang, sebagai cadangan glikogen.

Baca juga: Ingin Jadi Atlet Lari yang Keren? Ini Tips dari Agus Prayogo

"Karena saat kita berlari, kita membutuhkan energi. Energi itu enggak cukup hanya dari gula yang kita makan. Ada juga isotonik dari minuman. Tapi itu saja enggak cukup," ungkap dia saat ditemui di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Adapun jumlah karbohidrat tambahan yang perlu dikonsumsi adalah mengalikan berat badan pelari dengan 0,1.

Kalau berat badannya 70 kilo berarti karhidrat loading-nya adalah 700 gram

"Jadi itu yang harus dikonsumsi di luar jam makan kita yang lain," tutur Hendri.

Selain nutrisi, ia pun membagikan tips agar pelari pemula dapat konsisten dalam mengikuti ajang lomba lari.

Pertama, tidak memaksakan nafas.

Baca juga: Ikut Lari 10K Road Run Danjen Kopassus Cup 2022, Ibnu Jamil Girang: Cuacanya Luar Biasa

"Untuk pelari pemula, lari nyaman saja. Artinya jangan terlalu dipaksakan nafasnya. Jadi lari jogging saja running with your own pace, itu yang paling penting," kata dia

"Karena beda kita dengan pelari rekreasional walaupun kita berkompetisi tapi kita harus menjaga safety kita. Kita harus tahu bagaimana tubuh kita. Jadi pesan saya selalu running with your own pace," lanjut dia.

Kedua, jangan abaikan sinyal tubuh atau listen your body ketika berlari. Misalnya saat nafas mulai engap, artinya kecepatan berlari perlu diturunkan

"Karena lawan sesungguhnya adalah diri kita sendiri Jadi bukan kita berlari untuk race dengan yang lain, tapi berkompetisi untuk do the best dengan diri kita sendiri," ungkap dia.