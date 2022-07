Ibu Hamil Apakah Boleh Minum Kopi? Perhatikan Hal Ini

TRIBUNNEWS.COM - Kopi menjadi minuman populer hampir di semua kalangan, termasuk ibu hamil.

Namun, apakah minum kopi saat hamil diperbolehkan?

Jawabannya adalah boleh, namun penting untuk memperhatikan kadar kopi yang dikonsumsi.

Hal itu dikarenakan, kafein yang terkandung di dalam kopi dapat memengaruhi kehamilan.

Mengutip Baby Center, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) menyarankan wanita hamil untuk membatasi asupan kafein mereka hingga kurang dari 200 miligram per hari, yang dapat berupa satu cangkir kopi 8 ons, tergantung pada mereknya.

Para peneliti mencatat, kafein diyakini menyebabkan pembuluh darah di rahim dan plasenta menyempit, yang dapat mengurangi suplai darah ke janin dan menghambat pertumbuhan.

Apa efek samping minum kopi selama kehamilan?

Mengutip Parenting, konsumsi kopi yang berlebihan dapat meningkatkan konsentrasi kafein dan polifenol dalam tubuh.

Karena waktu pemecahan kafein dalam tubuh lebih lama selama kehamilan, kemungkinannya mencapai bayi yang belum lahir lebih tinggi.

Kafein berpindah dari ibu ke bayi yang sedang tumbuh melalui plasenta.