Manfaat Menjaga Kesehatan Mental dan Kebahagian Karyawan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kesehatan mental karyawan tidak hanya memengaruhi karyawan itu sendiri, tetapi juga memengaruhi performa perusahaan.

Karyawan yang mengalami tekanan mental akan mengalami penurunan produktivitas sehingga tidak bisa bekerja secara optimal.

Sebaliknya, karyawan yang bahagia akan bekerja dengan produktif untuk memenuhi target perusahaan.

Sebuah survei yang dilakuan oleh perusahaan konsultan sumber daya manusia dan jasa keuangan global, Mercer Marsh Benefit (MMB), terhadap lebih dari 14.000 karyawan di seluruh dunia dari Maret hingga April 2021 menunjukkan bahwa satu dari dua karyawan melaporkan merasa agak stres setiap hari.

Namun, karyawan yang merasa didukung oleh perusahaan 10 persen lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi sangat stres.

Berdasarkan survei global yang melibatkan lebih dari 1.000 karyawan Indonesia itu, disarankan agar perusahaan menyediakan rangkaian dukungan kesehatan mental yang komprehensif untuk memperluas pencegahan dan pengobatan, meningkatkan kesehatan emosional, dan mengurangi tingkat stres sehari-hari.

Selain itu, penelitian oleh WHO internasional menunjukkan bahwa untuk setiap US$ 1 yang digunakan untuk meningkatkan pengobatan gangguan mental umum, ada pengembalian US$ 4 dalam peningkatan kesehatan dan produktivitas.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan dibutuhkan kerja sama yang baik antara karyawan dan perusahaan dalam hal ini diwakili oleh manajer yang bertindak sebagai agen perubahan.

Sebagai salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia, Lazada berharap bisa terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekosistem perdagangan berbasis digital di Indonesia, dengan dukungan dari para karyawan dalam lingkungan industri yang dinamis.