Sarapan dan Olahraga, Dua Elemen yang Bikin Tubuh Sehat dan Bugar Tiap Hari

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memiliki tubuh yang sehat dan selalu bugar tentu menjadi dambaan setiap orang, karena dapat menunjang kelancaran aktivitas sehari-hari.

Namun untuk memperoleh tubuh yang sehat dan bugar, bukan merupakan perkara mudah.

Karena kamu harus konsisten menerapkan gaya hidup sehat seperti selalu sarapan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan rutin melakukan kegiatan olahraga.

Terkait pentingnya dua kebiasaan ini, Herbalife Nutrition Indonesia kembali menggelar berbagai kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap kampanye Pekan Sarapan Nasional (PESAN) 2023, yang diinisiasi oleh pemerintah sejak 2013.

Tahun ini menjadi tahun ke-8 bagi perusahaan tersebut dalam mendukung kampanye ini melalui serangkaian kegiatan edukasi terhadap masyarakat.

Mulai dari berbagi informasi mengenai pentingnya sarapan sehat bernutrisi hingga kegiatan olahraga serta sarapan sehat bersama.

Berdasar pada data konsumsi pangan dalam Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan bahwa anak yang melakukan sarapan pun memiliki kualitas sarapan yang tergolong rendah, terdapat 44,6 persen anak usia sekolah yang tergolonh rendah kualitas sarapannya.

Senior Director and General Manager Herbalife Nutrition Indonesia, Andam Dewi mengatakan bahwa pihaknya kembali mendukung kegiatan PESAN 2023 untuk mengingatkan masyarakat terkait pentingnya menjaga asupan nutrisi seimbang melalui sarapan sehat serta menjaga kebugaran tubuh melalui kegiatan olahraga.

"Sarapan yang bernutrisi dapat mensupply energi bagi tubuh dan otak anda untuk tetap aktif memulai kegiatan di pagi hari," kata Andam, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Perluas Proses Distribusi, Herbalife Operasikan Gudang Utama di Pondok Ungu

Mengusung tagline 'Sehat dimulai dari pagi, go for more!' dan 'Mulailah hari dengan nutrisi seimbang', Pekan Sarapan Sehat Herbalife Nutrition 2023 ini diikuti oleh 30.000 peserta dan diadakan di 120 kota pada 14 hingga 18 Februari 2023.

Munculnya inisiasi PESAN ini sebenarnya didasarkan pada permasalahan penduduk Indonesia yang jarang melakukan sarapan maupun sarapan namun mengkonsumsi menu yang kurang berkualitas.

Menurut survey Herbalife Nutrition bertajuk Asia Pacific Breakfast Habits Survey pada 2021, dua dari lima atau sebanyak 37 persen Gen Z dan Milenial mulai lebih sering menyiapkan sarapan pada pagi hari.

Sedangkan setengah dari responden telah memulai kebiasaan untuk melakukan sarapan sebanyak enam hingga tujuh hari per minggu.

"Berbagai penelitian dan publikasi kesehatan menunjukkan bahwa daya tahan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan dengan produktivitas yang memadai akan dimiliki oleh individu dengan nutrisi yang baik. Namun, kesibukan masyarakat modern saat ini sering menjadi hambatan untuk sarapan di pagi hari," jelas Andam.

Dalam upaya membiasakan diri untuk melakukan sarapan, kata dia, tentunya harus mempertimbangkan dua hal utama yakni frekuensi sarapan dan nutrisi yang terkandung dalam menu sarapan sehat.

Sarapan dengan campuran nutrisi yang benar akan membuat kamu siap untuk melakukan aktivitas dan memberikan energi yang stabil selama sehari penuh.

Baca juga: Pelari Senior Ingatkan Pentingnya Asupan Nutrisi Sebelum Ikut Lomba Lari

"Sarapan yang sehat dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk menciptakan komunitas yang sehat dan bugar," pungkas Andam.