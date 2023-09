Tidak Mencari Bantuan Karena Takut Bebani Orang Lain, Bisa Jadi Faktor Pemicu Bunuh diri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak mau menjadi beban orang lain, sehingga tidak ingin meminta bantuan menjadi salah satu faktor risiko seseorang ingin mengakhiri hidupnya.

Hal ini diungkapkan oleh psikolog dan kepala koordinator Into the Light, komunitas pemerhati pencegahan bunuh diri, Benny Prawira Siauw.

"Salah satu faktor kami temukan dalam riset kami, kenapa orang tidak minta bantuan.

mereka merasa menganggap masalah bisa di headle sendiri oleh saya," ungkapnya pada kanal YouTube Kementerian Kesehatan, Minggu (17/9/2023).

Sebagian orang terkadang berpandangan jika meminta bantuan pada orang lain, maka akan menjadi beban.

"Saya mencari bantuan itu, hanya menjadi beban bagi orang lain. Pikiran itu menjadi salah satu faktor risiko bunuh diri yang cukup tinggi," jelas Benny.

Menurutnya, pandangan ini perlu dipertimbangkan dari sisi sosial dan budaya di lingkungan kita.

Di lingkungan kita saat ini memang masih pandangan untuk tidak membiasakan diri meminta bantuan pada orang lain.

"Kita dibiasakan untuk jangan ngerepotin orang lain, sungkan. Sendiri saja dulu.

Iya benar kita perlu mandiri. Tapi kita mengeneralisir, semua (masalah)dianggap sama,"jelas Benny.

Padahal kata Benny, di situasi yang berat hingga memunculkan pemikiran bunuh diri, seseorang butuh bantuan orang lain.

"Itu perlu dibicarakan di tengah masarakat kita. Enggak kok, kamu dalam kondisi seperti ini, apa lagi muncul pemikiran bunuh diri, memang butuh bantuan orang," jelasnya.

"Tidak pelru dipendem lagi. Its okey to be not okay. Gak apa-apa jadi rapuh, rentan dalam kondisi ini tidak masalah banget," tambah Benny.

Di sisi lain, orang-orang di lingkungan terdekat, seperti keluarga juga jangan menghakimi mereka yang benar-benar butuh bantuan.

"Supaya mereka mau percaya, orang sekitar tidak menghakimi mereka sebagai beban. Orang sekitar menyambut apa adanya," pungkas Benny.