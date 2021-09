Usianya Tak Lagi Muda, BCL Ungkap Rahasia Wajah Glowingnya

TRIBUNNEWS.COM - Usianya sudah tidak muda lagi, yakni 38 tahun. Tapi Bunga Citra Lestari atau BCL kelihatan jauh lebih muda dari usianya.

Wajahnya terlihat mulus dan bercahaya. Sama sekali tak terlihat kerutan.

Itu tak lepas dari pola hidup sehat yang terapkan BCL dari usia muda. Baginya penting mengonsumsi makanan sehat, olahraga, dan istirahat cukup.

Dan yang tak kalah penting, yakni rutin melakukan perawatan. Tentunya BCL mempercayakan perawatan kulit wajahnya dengan penggunaan skincare.

"Whitelab, my favorite skincare.. Let's glow up with me," tulisnya dalam keterangan postingannya, seperti dikutip dari Instagram @bclsinclair.

Whitelab rupanya sengaja memilih BCL sebagai ambassadornya karena dinilai memiliki karakter yang kuat, cantik dan cocok untuk mewakili brand image skincare tersebut.

Sama seperti pemilihan brand ambassador, Whitelab juga tak pernah main-main dengan kualitas produk yang dihadirkannya.

"Produk kami terbukti bagus dengan adanya ribuan testimoni dari customer, mendapatkan Tokopedia Beauty Award 2020, dan terlihat dari produknya yang sangat laris terjual hingga seringnya kehabisan stock," ucap pihak Whitelab dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/09).

Dengan hadirnya Bunga Citra Lestari sebagai Brand Ambassador Whitelab, diharapkan Whitelab dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

"Kami berharap masyarakat umum khususnya para pecinta skincare tanah air semakin antusias dalam menyambut Whitelab," pungkasnya.