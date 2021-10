Lip Ink dan Blush On Ini Bisa Bikin Wajahmu Fresh Instan Saat WFH

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak pandemi covid-19, sebagian besar perempuan pekerja didorong untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Tentunya kondisi itu membuat banyak di antara mereka merasa malas untuk merias wajahnya.

Padahal meskipun WFH, sebagai perempuan, menjaga penampilan dan kecantikan merupakan hal yang wajib dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Untuk memberikan kemudahan bagi kaum perempuan dalam memoles wajah saat berada di rumah, brand kosmetik Indonesia, Wardah pun meluncurkan produk terbarunya dari series unggulan Colorfit Series yakni Colorfit Fresh Matte Lip Ink dan Colorfit Cream Blush.

Baca juga: Tak Hanya untuk Merias Diri, Ini 4 Fungsi Cermin untuk Dekorasi Ruangan!

Menariknya, produk terbaru Wardah untuk Colorfit Series ini memiliki kandungan serum infused yang berfungsi untuk mengintensifkan tampilan kulit sehat kamu, dengan hasil bibir yang tampak matte serta pipi yang terlihat fresh dan glowing.

#ColorInkYourDay brand ini pun hadir dengan 8 pilihan warna Colorfit Fresh Matte Lip Ink dan 3 warna Colorfit Cream Blush.

Head of Wardah Decorative and Wardah Malaysia, Shabrina Salsabila mengatakan bahwa pandemi memang membuat para perempuan mengurangi intensitas mereka dalam menggunakan make up.

"Sejak pandemi, banyak kebiasaan yang berubah, yang pasti adalah memakai masker dan tinggal atau bekerja dari rumah. Tentunya ini juga mempengaruhi rutinitas penggunaan make up, ada yang mengurangi memakai riasan atu hanya memakai ketika akan virtual meeting," kata Shabrina, dalam virtual launching #ColorInkYourDay Wardah 'Colorfit Fresh Matte Lip Ink dan Colorfit Cream Blush', Senin (4/10/2021).

Virtual launching #ColorInkYourDay Wardah 'Colorfit Fresh Matte Lip Ink dan Colorfit Cream Blush', Senin (4/10/2021). (tangkapan layar)

Melihat pergeseran dalam penggunaan make up ini, kata dia, Wardah pun menghadirkan produk yang dapat membantu kaum perempuan untuk selalu semangat merias wajah secara instan namun tetap terlihat fresh, healthy dan glowing.