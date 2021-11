Olahraga Harus Jadi Rutinitas Wajib, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM - Olahraga merupakan salah satu kunci agar metabolisme tubuh tetap terjaga sehingga mampu melawan serangan virus di masa pandemi seperti saat ini.

Dalam rekomendasinya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan masyarakat untuk tetap aktif selama pandemi dengan berolahraga secara rutin. Minimal 150 menit atau 2,5 jam setiap minggu.

Saat seseorang berhenti berolahraga, proses metabolisme akan mengalami penurunan atau melambat. Hal inilah yang membuat kemampuan tubuh membakar kalori pun terganggu.

Akibatnya, seseorang akan lebih cepat gemuk. Dampak buruk lainnya, hal itu bisa jadi cikal bakal penyakit kronis, seperti kadar kolesterol tinggi dan penyakit jantung.

Hal lain yang bisa diatasi dengan berolahraga adalah stres dan depresi. Terlalu sibuk dan lelah, memudahkan datangnya kondisi-kondisi tersebut.

Cara terbaik untuk menangkalnya, tak lain dengan berolahraga. Seorang psikolog klinis dan penulis buku Your Next Big Thing: 10 Small Steps to Get Moving and Get Happy, Ben Michaelis, mengatakan kalau terdapat relevansi antara kesehatan tubuh dan kesehatan mental manusia.

"Tubuh adalah pikiran dan pikiran adalah tubuh. Ketika Anda mengurus tubuh dengan baik, maka semua sistem yang Anda miliki, termasuk pikiran, akan terpelihara dengan baik pula,” kata Michaelis melansir dari Kompas.com pada Rabu (20/04/2016).

Kesehatan tulang pun bisa dijaga dengan berolahraga.

Riset menemukan, gaya hidup sehat dengan olahraga rutin—terutama bagi para wanita—terbukti meningkatkan kepadatan dan kekuatan otot dan tulang.

Namun, berbagai keterbatasan kerap membuat masyarakat enggan berolahraga, misalnya sibuk, fasilitas olahraga yang kurang memadai, hingga harga keanggotaan sarana olahraga yang terlampau mahal.

