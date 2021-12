UCAPAN Selamat Natal untuk Keluarga, Pacar dan Sahabat, Cocok Dibagikan di FB, WhatsApp, Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Sebentar lagi umat Kristiani merayakan Hari Natal 2021.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk memeriahkan Hari Natal 2021.

Seperti membagikan ucapan Selamat Hari Natal kepada orang tua, kakak adik dan pasangan tercinta atau menjadikan status di WhatsApp, Facebook dan Instagram.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Hari Natal untuk orang tua, kakak adik dan pasangan tercinta yang dikutip dari englishcoo.com:

Baca juga: Sejarah Perayaan Natal: Ditentukan oleh Paus, Pernah Dilarang di Abad 17

Baca juga: Sinterklas atau Santa Clause? Ini Perbedaannya yang Jarang Diketahui dan Makna Warna Nuansa Natal

Lilin merah tradisi Natal di Irlandia. (irishcentral.com)

Ucapan Natal untuk Keluarga, Kerabat dan Orang Terdekat

1. To my family, I am wishing you joy and blessings this Christmas with all my heart!

Untuk keluarga, kudoakan semoga kalian bersukacita dan diberkati pada Natal ini dengan sepenuh hati!

2. May God’s blessings shine upon you and your family members on this Christmas time!

Semoga berkat Tuhan menyinari Anda serta anggota keluarga pada Natal ini!

3. Merry Christmas to my family. I’m so grateful to have been blessed with the best family on earth! I love U so much.