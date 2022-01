Ucapan Tahun Baru Imlek 2022 dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Bisa Dibagikan di Sosial Media

TRIBUNNEWS.COM - Tahun Baru Imlek 2022 diperingati pada, Selasa (1/2/2022).

Untuk menghormati perayaan tersebut, ada baiknya untuk memberikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2022 kepada keluarga serta kerabat yang merayakannya.

Tidak hanya itu, ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2022 ini juga bisa digunakan untuk update status di media sosial.

Berikut kumpulan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2022 dalam Bahasa Inggris yang dikutip dari englishcoo.com:

1. Happy Chinese New Year!

(Selamat tahun baru Imlek!)

2. I would like to wish you luck in the Year of the Tiger!

(Saya ingin mendoakan Anda keberuntungan di Tahun Macan ini!)

3. Happy Chinese New Year. May all your wishes come true.

(Selamat tahun baru Imlek. Semoga semua harapan Anda menjadi kenyataan)

