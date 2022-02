Pembunuhan Kaum Borjuis di Kapal Pesiar yang Melibatkan Artis Cantik

Penulis (kiri) dan Kritikus Film Budi Mugia Raspatati (kanan) usai nonton film Death on The Nile.

Pembuhuhan di Kapal Pesiar Kanax yang menyusuri Sungai Nil akhirnya terungkap mesipun cukup pelik dan sulit. Liburan itu berakhir dengan lima nyawa melayang. Tiga orang jadi korban pembunuhan, dua orang lagi bunuh diri secara bersamaan.

Rombongan pelancong yang sejatinya bersuka ria itu akhirnya harus berakhir turun di Pelabuhan berselimut duka dan tak menduga bakal mendapat pengalaman yang tak mustahil membuat traumatis.

Linnet Ridgeway, perempuan canik dan kaya raya yang juga sedang kasmaran dan berahinya sedang menggelegak, terbunuh saat tertidur pulas di ranjangnya. Pelipisnya bolong ditembus peluru dari jarak dekat.

Siapakah pembunuhnya?

Tentu saja seorang detektif yang jeli dalam setiap misteri pembunuhan. Dia adalah Hector Poirot.

Film “Death on The Nile” diadaptasi dari novel klasik dengan judul sama karya Agatha Christie yang terbit 1937. Film-film adaptasi penulis misteri pembunuhan dengan tokoh Hector Poirot itu selalu menarik, tak heran penggemar novel Agatha Christie di Indonesia tak akan mau melewatkan film-film misteri yang saat ini tengah beredar di biorskop-bioskop di Indonesia ini.

Seperti dalam film “Murder on The Orient Express”, Kenneth Branagh Kembali berperan sebagai sutradara sekaligus pemeran utama si pemecah kebuntuan, Hector Poirot.

Poirot dengan ciri khas kumisnya yang tebal dan jenggot kecil di bawah bibir, akhirnya ikut dikenal oleh seluruh pelancong berduit, kemudian terlibat dalam mengungkap kasus pembunuhan.

Film ini dibuka dengan flashback kisah hidup Poirot yang terlibat peperangan di Eropa masa lalu, ketika ia berdasarkan analisisnya terhadap kondisi alam memberikan kepada komantannya, ini saatnya menyerang musuh karena musuh sedang lengah.

Komandannya setuju dan pasukannya berhasil menggempur musuh, tapi sial komandannya menginjak ranjau sehingga pasukannya juga banyak yang tewas dan terluka, termasuk Poirot.