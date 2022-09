Frank & co Rilis Koleksi Perhiasan Seri kedua TinyTAN BTS

Koleksi seri kedua TinyTAN dalam acara peluncuran New Frank & co. TinyTAN Special Collection terbaru di Plaza Indonesia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Frank & co. meluncurkan koleksi seri kedua lanjutan kolaborasinya dengan TinyTAN BTS.

Hal ini menarik perhatian dari artis Audi Marrisa, karena dirinya juga menggemari boyband asal Korea yaitu BTS.

Koleksi ini sangat dinantikan oleh Audi karena incaran dari koleksi sebelumnya.

"Sedih banget ya. Eh Frank & co. ngeluarin season kedua, itu baru dan lebih simple (desainnya)," kata aktris sekaligus presenter ini saat peluncuran New Frank & co. TinyTAN Special Collection terbaru di Plaza Indonesia, Kamis (22/9/2022).

Pilihan istri Anthony Xie itu jatuh pada bracelet atau gelang dengan charm, hiasan berbentuk karakter animasi dari Kim Taehyung atau V.

Tingginya animo masyarakat akan TinyTAN Special Collection, memang mendorong Frank & co.’s mengeluarkan seri kedua dari koleksi tersebut.

TinyTAN adalah sekelompok karakter yang terinspirasi dari tujuh anggota ikon pop abad ke-21, BTS.

Seri kedua ini merupakan sebuah kejutan dan bentuk apresiasi karena antusiasnya pelanggan. Koleksi kali ini pun tersedia di seluruh gerai Frank & co. pada akhir September 2022.

Pada koleksi sebelumnya, Frank & co.’s TinyTAN Special Collection yang diluncurkan pada Juni 2022 lalu berupa kalung, gelang emas dan berlian.