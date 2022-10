Tema dan Link Twibbon Hari Kesehatan Mental Dunia Tahun 2022

TRIBUNNEWS.COM - Inilah tema Hari Kesehatan Mental Dunia atau World Mental Health Day tahun 2022.

Hari Kesehatan Mental Dunia merupakan sebuah peringatan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental di seluruh dunia.

Hari Kesehatan Mental Dunia yang diperingati 10 Oktober tiap tahunnya ini juga diperingati sebagai dukungan terhadap mereka yang mengalami masalah kesehatan mental.

Mengutip WHO, World Federation for Mental Health (WFMH) mengambil tema untuk Hari Kesehatan Mental Sedunia 2022 adalah "Make mental health for all a global priority" atau "Jadikan kesehatan mental untuk semua sebagai prioritas global".

PBB juga ikut berkegiatan selama bulan Oktober untuk mempromosikan pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan.

Salah satu cara memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia adalah dengan membuat twibbon.

Berikut ini Tribunnews rangkum link Twibbon bertemakan Hari Kesehatan Mental Dunia

