180 Desainer Hadirkan Fashion Wastra dan Budaya Nusantara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Lebih dari 180 Desainer dan Jenama Indonesia, hadirkan fashion Wastra dan budaya nusantara.

National Chairman Indonesian Fashion Chamber Ali Charisma menjelaskan tujuan dari kehadiran SPOTLIGHT.

Yaitu, melahirkan brand-brand fashion lokal yang menghargai budaya lokal, menghargai konsep sustainability dan bertanggung jawab.

"Serta dapat mengangkat derajat wastra Indonesia di kancah global tetapi dipresentasikan secara kontemporer," ungkap National Chairman Indonesian Fashion Chamber Ali Charisma pada Opening SPOTLIGHT di Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2022).

Perhelatan fashion terbaru ini merupakan persembahan Indonesia Fashion Chamber (IFC) yang resmi digelar mulai tanggal 1 sampai 4 Desember 2022 di di Great Hall Pos Bloc Jakarta.

Mengangkat tema Celebrating Diversity (merayakan kebhinekaan), SPOTLIGHT menampilkan keragaman wastra dan budaya Indonesia sebagai inspirasi karya-karya fesyen Indonesia.

SPOTLIGHT Indonesia 2022 menghadirkan kegiatan meliputi fashion show koleksi dari 130 desainer, jenama serta sekolah mode dan exhibition produk dari 180 jenama fesyen lokal.

Koleksi yang ditampilkan mencakup kategori formal wear, casual/street wear, men’s wear, hingga modest wear dengan mengangkat wastra atau inspirasi budaya Indonesia.

Seremoni pembukaan SPOTLIGHT Indonesian 2022 menampilkan parade koleksi dari andai by aldrie and L, Ika Butoni by Mardiana Ika, Kahfiati Kahdar, HoR x Gagne, Rueverse, Yunita Kosasih, REBORN by Fomalhaut Zamel, Jarum Hijau, dan Xander.G by Weda Githa.

Kemudian dilanjutkan dengan gelaran koleksi dari Abebemooi by Retty Sellya, Nataoka, Wovlea Bags Indonesia, Oleanderbyribie, Andy Sugix X Hefi Rosid, SAMSUGA, Charlie Bravo, dan Maima.

Panggung SPOTLIGHT menampilkan pula parade karya Dwico, Yanwar Bestari, NYAWA, dan Tenun Gaya presents Wignyo, Ha•Pe by Yuliana Wu, Xander.G by Weda Githa, Elfi Lila, Yufie Kartaatmaja, dan Sudarna Suwarsa.

Rangkaian fashion show pada hari perdana ini ditutup dengan YOU.C1000 presents Kasuari Batik Papua, Torajamelo, DIBYA, Afif Syakur, Megama, Purana, Ichwan Thoha, dan Billy Tjong.

SPOTLIGHT bukan hanya sebuah fashion show, tapi juga presentasi koleksi dengan dukungan digitalisasi melalui format “See Now, Buy Now” yaitu model bisnis yang menjual produk fesyen segera setelah ditampilkan di runway.