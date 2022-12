Kumpulan Ucapan Motivasi Sambut Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Menyambut datangnya Tahun Baru 2023, beragam ucapan akan dilontarkan untuk teman, rekan kerja maupun sanak saudara.

Ucapan tersebut bisa menghibur hingga memotivasi agar lebih baik di tahun yang akan datang.

Mengutip Wishesalbum dan Vantagecircle, berikut adalah ucapan motivasi untuk menyambut Tahun Baru 2023 dalam bahasa Inggris dan terjemahan:

1. Semoga tahun yang akan datang dipenuhi dengan kegembiraan, cinta, dan kesuksesan. Saya harap Anda memiliki tahun yang hebat di depan bersama keluarga dan teman-teman Anda. Selamat Tahun Baru, teman-teman!

May the coming year be filled with joy, love, and success. I hope you have a great year ahead with your family and friends. A very Happy New Year, guys!

2. Saat satu tahun berakhir dan satu tahun lagi dimulai, semoga saya mendoakan Anda kebahagiaan dan keringanan hati. Semoga Anda memiliki Tahun Baru yang indah. Dan buat yang ini istimewa untuk semua orang yang Anda sayangi.

Baca juga: 25 Caption Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Inggris, Bisa Dibagikan ke IG atau Twitter

As one year ends and another begins, may I wish you happiness and lightness of heart. May you have a wonderful New Year. And make this one extra special for everyone you care about.

3. Banyak terima kasih kepada Anda, karyawan saya yang hebat. Saya sangat gembira karena Anda membawa begitu banyak ke meja. Saya berharap Anda sukses di tahun mendatang. Selamat menjalani hari yang indah penuh dengan keceriaan dan tawa.

Many thanks to you, my great employees. I am overjoyed because you bring so much to the table. I wish you success in the coming year. Have a wonderful day filled with joy and laughter.

4. Untuk setiap karyawan yang berharga di tempat kerja, Anda memiliki pengalaman yang luar biasa sepanjang tahun. Saat kami mengucapkan selamat tinggal pada tahun yang fantastis, saya harap Anda terus bersinar dan bekerja sama. Semoga Anda semua mendapatkan Tahun Baru yang makmur!

To every valued employee in the workplace, you have tremendous throughout the whole year. As we bid farewell to another fantastic year, I hope you continue to shine and work together. Wishing you all a prosperous New Year!

5. Tahun baru adalah awal yang baru untuk hari baru dalam hidup. Biarkan Tahun Baru ini memberi Anda lebih banyak kesempatan untuk kehidupan yang lebih berbuah dan bahagia. Selamat Tahun Baru yang indah!

A new year is a fresh start for a new day in life. Allow this New Year to bring you more opportunities for a more fruitful and happy life. Have a beautiful new year!

6. Tahun Baru seperti buku catatan kosong, dan pena ada di tangan Anda. Ini adalah kesempatan Anda untuk menulis cerita yang indah untuk diri Anda sendiri.