Kata-kata Romantis Hari Valentine dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Cocok Jadi Caption Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Perayaan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, tinggal menghitung jam.

Hari Valentine dirayakan setiap 14 Februari yang tahun ini, jatuh pada Selasa (14/2/2023) besok.

Saat Hari Valentine, banyak dari kita yang akan berkirim pesan atau mengunggah foto dengan caption dengan kata-kata romantis.

Tribunnews.com telah merangkum kata-kata romantis Hari Valentine dalam Bahasa Inggris dan Indonesia.

Kata-kata romantis Hari Valentine bisa dikirimkan untuk pacar, pasangan, atau teman.

Bahkan cocok juga untuk menjadi caption di Instagram.

Baca juga: 25 Quotes Hari Valentine dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Cocok jadi Status di Media Sosial

Dikutip dari countryliving.com, inilah kumpulan kata-kata romantis Hari Valentine dalam Bahasa Inggris dan Indonesia:

1. Happy Valentine's Day to the most special person in my life.

Selamat Hari Valentine untuk orang paling spesial dalam hidupku.

2. You're my everything. Happy Valentine's Day!

Kamu adalah segalanya. Selamat Hari Valentine!

3. Happy Valentine's Day, handsome.

Selamat Hari Valentine, ganteng.

4. It's just one day in the year, but you should know that I love you every day and every moment.