Zeta Privé Tampil Memukau Di New York Fashion Week 2023

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Ratusan penonton New York Fashion Week 2023 memberi applause yang cukup meriah dengan tepuk tangan panjang, seusai para model membawakan koleksi Zeta Privé di Spring Studios, 50 Varick Street, New York, Amerika Serikat.

Dalam pagelaran busana yang berlangsung pada tanggal 13 Februari 2023 kemarin, Zeta Privé, brand busana milik desainer sekaligus pengusaha muda, Trisha Chas, memamerkan 10 koleksi busana yang bertema The Talking Point. Tema ini terinspirasi dari kota New York sebagai kota pusat bisnis, seni dan mode dunia yang selalu menjadi topik pembicaraan.

Trisha mengaku bangga atas sambutan yang diberikan oleh penonton saat itu. Dirinya tidak menduga brand yang belum genap setahun ia dirikan, bisa sukses memukau para penikmat fashion di ajang New York Fashion Week 2023.

ZETA PRIVÉ di New York Fashion Week 2023

“Alhamdulillah, saya sangat bangga karena ini adalah cita-cita saya untuk membawa karya saya ke ajang fashion show terbesar di New York. Bagi saya tampil di ajang ini bukan sakedar fashion show biasa, karena disini saya tidak hanya membawa nama Trisha dan Zeta Privé saja. Namun saya membawa nama Indonesia, sehingga menjadi sebuah kebanggaan bisa menunjukkan eksisnya karya anak bangsa di dunia fashion internasional”.

Zeta Privé menampilkan 10 koleksi busana bergaya kontemporer percampuran antara gaya klasik dengan gaya streetwear yang khas. oleksi bernuansa Art Deco ini hadir dalam pakaian wanita modest wear yang elegan, modern dan siap pakai. Koleksi ini disajikan dengan sentuhan palet warna lembut namun versatiles seperti pale cream, gossamer pink, harbour blue, basil, dan innuendo.

Selain menghadirkan busana dengan sentuhan feminin elegan, Zeta Privé juga menampilkan aksesori yang berasal dari ide dan sentuhan imajinasi Trisha Chas yang berupa headpiece, brooch, belt, dan sepatu. Ada juga detail embellishment pada busana yang menambah kesan glamour.

"Perpaduan ini dihadirkan untuk memberi kejutan dalam padu padan, sehingga diharapkan mampu memberikan pemakai menjadi The Talking Point yang merupakan tema besar koleksi Zeta Privé," ujar Trisha.

Seluruh koleksi yang ditampilkan dalam ajang bergengsi tersebut disiapkan Trisha selama kurang lebih satu bulan. Trisha bahkan mengaku rela memangkas jam tidurnya demi bisa tampil di New York Fashion Week.

"Waktu yang terbatas adalah tantangan tersendiri buat saya. Bayangkan, 1 bulan kurang harus mempersiapkan 10 koleksi sehingga aku kurang tidur. Ya meski tantangannya banyak, tapi aku harus tetap percaya diri dengan hasil karya dan menjadi yang original," jelas Trisha.

ZETA PRIVÉ di New York Fashion Week 2023

Tampil di ajang New York Fashion Week sendiri bagi Trisha adalah sebuah pijakan awal untuk bisa membawa Zeta Privé menjadi brand high end yang bisa dikenal oleh dunia. Trisha memiliki cita-cita bahwa suatu saat ia bisa mengharumkan nama Indonesia dengan brand miliknya.

Untuk itulah dalam desainnya, Trisha menggunakan bahan-bahan asli Indonesia dan juga sumber daya dari Indonesia.

“Untuk bahan dan semua yang terlibat dalam proses pembuatan semuanya asli Indonesia. Ini sebagai wujud pembuktian bahwa para desainer-desainer asli Indonesia ternyata bisa menembus brand fashion dunia dan tidak kalah dengan para desainer dunia, sehingga minta dukungannya dan doa karena tujuannya bukan branding. Aku ingin membanggakan Indonesia. Ini adalah jalan menuju langkah sebagai Hermesnya Indonesia," tuturnya.

Setelah pagelaran New York Fashion Week, rencananya ke -10 koleksi ZETA PRIVÉ akan dipajang di 26 Mercer, Soho, New York bersama koleksi desainer Indonesia Now lain yang mengeikuti ajang New York Fashion Week 2023 ini.

10 KOLEKSI ZETA PRIVÉ