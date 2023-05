Bacaan Doa setelah Sholat Dhuha, Arab dan Latinnya, Lengkap dengan Dzikir Pagi

TRIBUNNEWS.COM - Inilah bacaan doa setelah sholat dhuha, arab dan latin, lengkap dengan dzikir pagi.

Doa setelah sholat dhuha dapat dibaca usai menjalankan sholat sunnah di pagi hari.

Seorang Muslim dapat membaca doa setelah sholat dhuha ketika mengerjakan ibadah sunnah yang sesuai anjuran Rasululah SAW.

Adapun waktu terbaik untuk sholat dhuha yaitu dilaksanakan saat terbit matahari hingga menjelang waktu Dzuhur.

Mengutip dari buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah, karya Muhammad Syukron Maksum, sholat dhuha dapat dilakukan 2,4,6, atau 8 rakaat, dengan 2 rakaat sekali salam.

Usai menjalankan Sholat Dhuha sebaiknya berdoa dan berdizikir memohon kepada Allah SWT.

Bacaan Doa setelah Sholat Dhuha

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الضُّحَآءَ ضُحَاءُكَ وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ رِزْقِى فِى السَّمَآءِ فَأَنْزِلْهُ وَاِنْ كَانَ فِى اْلاَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَاِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ وَاِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَاِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَاءِكَ وَبَهَاءِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِىْ مَآاَتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

Latin:

"Allahumma innad dhuha-a dhuha-uka, wal baha-a baha-uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrota qudrotuka, wal 'ismata 'ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama-i fa-anzilhu, wa in kana fil ardhi fa akhrijhu, wa in kana mu’assaron fa yassirhu, wa in kana haroman fathohhirhu, wa in kana ba’idan faqorribhu, bihaqqi dhuha-ika, wa baha-ika, wa jamalika, wa quwwatika, wa qudrotika, aatini ma atayta 'ibadakas sholihin".

Artinya:

"Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu Dhuha adalah waktu Dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, dan kekuasaan adalah kekuasaan-Mu serta penjagaan adalah penjagaan-Mu. Ya Allah, jika rizqiku masih di atas langit, turunkanlah dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika masih jauh dekatkanlah, berkat waktu Dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh."

Setelah membaca doa usai Sholat Dhuha, alangkah baiknya untuk menyempurnakannya dengan dzikir pagi.

