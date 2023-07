Demi Busana Kanjeng Ratu, Roro Fitria Rela Rogoh Kocek Rp 150 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Roro Fitria tampil glamor menggunakan konsep busana kanjeng ratu saat tampil dalam perayaan HUT Insert ke-20 di Trans Studio Cibubur, Depok, Jawa Barat.

Mengusung konsep wonderland tidak menghilangkan unsur adat tradisional dalam busana Roro Fitria kali ini.

"Ini konsepnya adalah Wonderland Glamour karena nyai sangat mencintai kebudayaan tradisional Indonesia, tidak mau mengadopsi budaya luar, jadi nyai mengadopsi adalah kanjeng ratu," kata Roro Fitria, Jumat (28/7/2023).

Roro Fitria mengakui jika berat busana yang dipakainya itu mencapai lebih dari 10 kilogram.

"Berat banget. Kurang lebih mahkota nyai ada 3 kilogram, sayapnya 3-4 kilogram, terus tombak kerajaan mahkota nyai juga 2-3 kilogram. Belum lagi kebaya dan juga ekornya," ungkap Roro Fitria.

Tidak hanya itu, Roro Fitria bahkan harus mengeluarkan biaya hingga Rp 150 juta untuk merancang busananya kali ini.

Hal itu dilakukan secara totalitas oleh Roro untuk tampil glamor.

"Tadi juga udah tayang liputannya semalam udah ditanya juga. Ya more or less kalau aksesoris 100 juta bajunya segala macam ya dari atas sampai perhiasannya kurang lebih ya 150 juta," ucap Roro.

Ibu satu anak itu harus menghabiskan waktu selama 12 jam untuk mempersiapkan penampilannya.

"Kalau persiapan makeup nya dari jam 12 siang. Tadi sempat photo session dulu," ujarnya.