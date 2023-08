Ingin Berkilau Bak Liontin Berlian? Yuk Lakukan 5 Tips Ini untuk Glow Up!

Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk bisa glow up luar dan dalam agar berkilau bak liontin berlian.

TRIBUNNEWS.COM - Dewasa ini, tren 'glow up' makin populer di kalangan masyarakat. Umumnya, glow up yang sering terlihat di media sosial berupa transformasi fisik dari masa pubertas hingga proses menurunkan berat badan.

Proses glow up ini bisa diibaratkan seperti liontin berlian, yang perlu melewati berbagai proses hingga akhirnya dapat menjadi diamond jewellery yang berkilauan.

Namun, definisi glow up sebenarnya tidak melulu sekadar memperbaiki penampilan fisik saja, kok! Glow up juga dapat dilakukan dengan mentransformasi diri menuju pemikiran dan vibe yang lebih positif.

Umumnya, setiap orang bisa glow up pada waktunya masing-masing, asalkan konsisten dalam menjalani setiap cara dan proses yang telah ditentukan sendiri.

Berkaca dari hal itu, kamu pun bisa mengembangkan pesona sejati dalam diri dan memancarkan kilaumu. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk bisa glow up luar dan dalam agar berkilau bak liontin berlian, di antaranya:

1. Menjalankan pola hidup sehat

Langkah pertama untuk glow up adalah dengan konsisten menjalankan pola hidup sehat, sehingga kesehatan fisik, pikiran, dan mental pun terjaga.

Caranya pun mudah, kamu hanya perlu rutin mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, penuhi kebutuhan air putih sekitar 2 liter per hari, rutin berolahraga, dan pastikan untuk tidur selama 7-8 jam setiap malam.

2. Merawat diri agar selalu terlihat bersih dan menawan

Penampilan yang bersih dan rapi akan bisa memberi nilai tambah atas kecantikanmu, lho! Maka itu, pastikan kamu tak hanya tampil cantik setiap harinya, namun juga bersih dan rapi.

Agar terlihat makin menawan, kamu juga bisa melakukan rutinitas perawatan kulit menggunakan produk-produk skincare berkualitas yang tentunya sesuai dengan jenis dan kondisi kulitmu.

3. Kenakan outfit yang sesuai dengan bentuk tubuh

Untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mendukung penampilan, kamu juga perlu mengenakan busana yang sesuai dengan bentuk tubuh. Pastikan kamu juga nyaman dengan pakaian yang dikenakan tersebut, ya.

Jika belum menemukan tipe pakaian yang pas dengan bentuk tubuhmu, luangkanlah waktumu untuk mencoba padu padan busana yang kamu miliki. Dengan begitu, kamu bisa mempelajari bentuk tubuhmu dan menemukan tipe pakaian yang cocok dan nyaman untuk dikenakan.

4. Menambah dan meningkatkan skill

Selain memperhatikan penampilan fisik, mempelajari hal baru ataupun memperdalam skill juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Dengan melakukan hal tersebut, kamu juga dapat mengembangkan cara berpikir dan bertindak, sehingga kamu bakal makin menonjol dalam hal inner beauty!

5. Beri self reward pada diri sendiri

Self reward merupakan tindakan mengapresiasi diri sendiri atas hal-hal yang telah kamu capai. Percaya atau tidak, pemberian self reward sangat membantu menunjang kepercayaan diri.

Lantas, bagaimana sih cara memberikan self reward? Selain mengucapkan hal-hal positif kepada diri sendiri, kamu juga bisa membeli benda-benda tertentu sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras yang telah kamu lakukan.

Salah satu rekomendasi hadiah yang sangat cocok untuk self reward, terutama bagi perempuan, adalah benda-benda yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, contohnya perhiasan berlian seperti liontin.

Membeli liontin berlian untuk diri sendiri tak cuma merupakan bentuk self reward, namun dapat menjadi sebuah investasi untuk penampilanmu. Pasalnya, perhiasan berlian merupakan benda memukau yang dapat mendukung proses glow up-mu.

Untuk mendukungmu dalam tampil makin memesona, The Palace Jeweler menghadirkan liontin berlian terbaru dengan harga yang lebih THERJANGKAU melalui koleksi NUSANTARA.

Koleksi Nusantara dari The Palace Jeweler.

Di bulan kemerdekaan Indonesia, The Palace Jeweler melengkapi koleksi NUSANTARA dengan mempersembahkan dua set perhiasan baru; Nusa dan Tara yang terdiri dari liontin berlian, cincin, anting-anting, dan gelang emas 18 karat yang dilengkapi dengan berlian H VS. Harga produk Nusantara terbaru ini berkisar antara Rp10 jutaan hingga Rp20 jutaan.

Liontin berlian NUSANTARA Seri Tara terbaru merupakan hasil kolaborasi The Palace Jeweler dengan maestro fashion designer Indonesia, Samuel Wattimena. Dibanderol seharga Rp7 jutaan, liontin ini memiliki bentuk siluet lingkaran yang terinspirasi dari perhiasan daerah Maluku Tenggara dan Timor.

Liontin berlian dan gelang dari Koleksi Nusantara.

Perhiasan berlian ini juga sangat cocok untuk kamu jadikan sebagai bentuk self reward. Pasalnya, Liontin berlian seri Tara memiliki makna perempuan dengan kebebasan jiwa, serta pernyataan keberhasilan, juga prestasi hidup sejati.

Berbagai koleksi perhiasan berlian wanita untuk glow-up mu

Selain koleksi NUSANTARA, The Palace Jeweler yang merupakan #NationalJeweler senantiasa hadir untuk mendukung penampilan lewat berbagai koleksi perhiasan berlian dan emas yang #Therlengkap, #Therjamin, dan #Therjangkau.

Salah satunya adalah koleksi MOELA, perhiasan berlian dengan harga Therjangkau mulai dari Rp888 ribu dengan desain simpel, kekinian, dan stylish sehingga cocok untuk dipadupadankan dengan gaya berpakaian sehari-hari.

Koleksi Moela dari The Palace Jeweler.

Lalu, ada juga Lini Frank Gold yang merupakan lini perhiasan emas premium dari Central Mega Kencana (CMK). Terbuat dari material premium dengan menggunakan teknologi Italia terbaru, koleksi perhiasan berlian ini memiliki desain klasik yang stylish dan elegan.

Lini Frank Gold dari The Palace Jeweler.

Lini Frank Gold terbaru hadir dengan 6 pasang desain anting-anting geometric dari Geometric Collection berupa hoop earrings 18k gold.

Promo Gift with Purchase berhadiah Liontin Berlian seri Tara

Koleksi Nusantara dari The Palace Jeweler.

Untuk mendukung proses glow up-mu, The Palace Jeweler menghadirkan promo Gift with Purchase berhadiah liontin berlian seri Tara.

Penawaran ini hadir dalam rangka memeriahkan perayaan anniversary The Palace Jeweler bertajuk “Kilau Perayaan The Palace Jeweler” yang diadakan selama bulan Juli lalu.

Hadiah liontin emas bertabur berlian ini bisa kamu dapatkan selama periode Kilau Perayaan The Palace Jeweler, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Segera wujudkan glow up-mu yang makin berkilau bak liontin berlian dengan memanfaatkan kesempatan promo Gift with Purchase dari #ThePalaceJeweler.

Untuk informasi lebih lanjut terkait promo Gift with Purchase Liontin Berlian seri Tara dan koleksi NUSANTARA lainnya, serta ragam koleksi perhiasan emas dan berlian dari The Palace Jeweler, kunjungi situs resmi The Palace Jeweler, media sosial Instagram, serta TikTok.

Penulis: Yosephin Pasaribu | Editor: Anniza Kemala