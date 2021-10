Menstimulasi Pelajar Berkarya dan Sebarkan Konten Positif di Kalangan Mereka Selama Masa Pandemi

Direktur Eksekutif ISYF, Alghi Mustika saat memberikan sambutan pada kegiatan Opening Ceremony ISYF Coaching Class (ICC) Volume 2 dengan tema “Achieve Well-being in The Digital Age” secara virtual pada Sabtu, 9 Oktober 2021. ICC Volume 2 Melibatkan 120 siswa SMA terpilih se- Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peran dunia digital dalam kehidupan manusia semakin hari kian meningkat.

Dalam laporan yang dirilis oleh We Are Social, per Januari 2020 jumlah pengguna internet di seluruh dunia meningkat tujuh persen menjadi 4,54 miliar dibandingkan Januari 2019.

Di Indonesia sendiri terdapat 175,4 juta pengguna internet melalui berbagai alat penunjang dengan durasi penggunaan harian mencapai 7 jam 59 menit.

Meningkatnya peran dunia digital tentu menimbulkan dampak positif dan negatif.

Dalam buku Gui, M., Fasoli, M. & Carradore, R., 2017, disebutkan bahwa penggunaan media digital yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia.

Kemampuan untuk mengatasi komunikasi yang berlebihan merupakan bidang baru dan secara eksplisit diidentifikasi sebagai keterampilan abad ke-21 karena hal ini menjadi bagian dari praktik pendidikan media.

Baca juga: Papua Siap Migrasi dari TV Analog Menuju TV Digital

Keterampilan kesejahteraan digital ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pengguna media digital, khhususnya para pemuda.

Melihat hal tersebut, ISYF mengangkat tema Achieve Well-being in The Digital Age pada gelaran ICC Volume 2 sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi para pemuda saat ini.

Melalui rangkaian kegiatan ICC Volume 2 ini, diharapkan dapat menstimulasi pelajar untuk berkarya dan menyebarkan konten positif di kalangan mereka serta menyuarakan produktivitas dan kreativitas selama masa pandemi.

“ICC Volume 2 ditargetkan dapat memvalidasi karya para peserta melalui portofolio dan sertifikasi. Membantu mereka memperbesar peluang untuk terjun menjadi profesional di bidangnya sedini mungkin, agar menjadi pelajar yang mandiri dan berdikari,” ujar Direktur Eksekutif ISYF, Alghi Mustika dalam keterangannya, Sabtu (9/10/2021).