Menembus Batas, Jembatan Harapan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Menggapai Mimpi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menembus Batas sebagai sebuah wadah dan platform gerakan sosial, terus berupaya memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Mulai dari hak untuk mendapatkan informasi, dari segi bisnis, UMKM, keterampilan, pendidikan, dan lainnya.

Melalui wadah ini, para penyandang disabilitas juga bisa saling berinteraksi dengan sesama disabilitas, dan juga para pendamping mereka.

"Menembus Batas fokus di dalam pilar pendidikan dan pemberdayaan, jadi bagaimana kita meningkatkan teman-teman disabilitas ini, dari segi kapasitas dan kapabilitasnya sampai akhirnya mereka bisa berdaya, baik dalam pekerjaan ataupun usaha," Ujar Nicky Clara COO Yayasan Menembus Batas, di sela-sela Launching, di Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021).

Para penyandang disabilitas ini juga ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

"Di Menembus Batas kita berusaha mendapatkan the right person for the right job, kita menempatkan mereka berdasarkan kemampuan, minat dan bakat mereka, kemudian teman-teman disabilitas kita fasilitasi mengikuti pelatihan profesional, digital dan juga usaha" jelasnya.

Meski baru berdiri di tahun 2021, tim Menembus Batas telah berpengalaman dalam aktivitas pemberdayaan disabilitas sejak 2011 yang menyentuh lebih dari 40.000 penyandang disabilitas di 123 kota.

Menembus Batas juga menjadi jembatan antara lembaga-lembaga seperti BUMN, pemerintahan.

Banyak program pemberdayaan yang membutuhkan sumber daya manusia.