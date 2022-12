Kapolri Mutasi Jabatan Kabid Humas Polda Metro, Kombes Trunoyudo Gantikan Kombes Endra Zulpan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira Polri di Polda Metro Jaya.

Adapun jabatan yang diganti satu di antaranya adalah Kombes Pol Endra Zulpan yang dimutasi dari jabatan Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Adapun pengganti Zulpan adalah Kabagpemanalis Romulmed Divisi Humas Polri Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andhiko.

Perotasian ini teregister dalam surat telegram rahasia bernomor ST/2775/XII/KEP/2022.

Surat itu ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri tertanggal 23 Desember 2022.

"Bener info dari SDM, mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Sabtu (24/12/2022).

Selain Zulpan, ada sejumlah nama yang mejabat di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang berganti jabatan, yakni:

1. Kombes Pol Gidion Arif yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi diangkat jabatan baru menjadi Kapolres Metro Jakarta Utara menggantikan Kombes Pol Wibowo yang kini menjabat sebagai Dirlantas Polda Jawa Barat.

Posisi Gidion kini akan dijabat oleh Kombes Pol B. Twedy Aditya Bennyahdi.

2. jabatan Wakapolres Metro Jakarta Utara yang sebelumnya diisi oleh AKBP Erlin Tangjaya, kini akan diisi oleh AKBP Wiraga Dimas Tama dari Kapolres Kudus Polda Jawa Tengah

AKBP Erlin diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirresnarkoba Polda Lampung.

3. Kombes Pol Hari Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Samapta Polda Metro Jaya, kini mendapat jabatan baru sebagai Danpasbrimob III Korbrimob Polri.

Sedangkan, jabatan yang ditinggal Hari akan diisi oleh Kombes Pol Ahmad Zainudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagpamwal Roprovos Divisi Propam Polri.

4. Jabatan Kepala SPN Polda Metro Jaya yang sebelumnya diisi oleh Kombes Pol Satria Adhy Permana, kini akan dijabat oleh Kombes Pol Djuwito Purnomo yang sebelumnya menjabat sebagai Dirsamapta Polda Sumsel.

Sedangkan Kombes Satria akan menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Madya TK II Sepimmen Sespim Lemdiklat Polri.

5. Kombes Pol Imran Edwin Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Depok kini dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri.

Sedangkan jabatan Kapolres Depok kini akan diisi oleh Kombes Pol Ahmad Fuady.