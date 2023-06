Pengendara Motor Tewas di Cakung Diduga Korban Tabrak Lari, Keluarga Korban Minta Pertanggungjawaban

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Moses, seorang pengendara motor tewas setelah ditabrak sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023) pagi.

Pihak keluarga korban sampai saat ini belum mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan itu terjadi.

Namun diduga pelaku yang menabrak korban kabur usai kejadian.

Keluarga korban meminta pertanggungjawaban pelaku.

Peristiwa ini viral setelah rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian diunggah oleh akun @pn7l7h di Twitter.

Dalam video rekaman CCTV yang beredar, tampak dari kejauhan mobil Avanza melaju kencang menabrak pemotor yang juga dalam kecepatan tinggi dari arah yang bersamaan.

Pengendara dan motornya sempat terseret mobil Avanza yang terus melaju.

Bahkan, roda mobil Avanza berwarna putih itu melindas tubuh pemotor hingga tergeletak di jalan raya.

Setelah menabrak, mobil tersebut tetap tancap gas diduga melarikan diri.

Dalam video tersebut, tertera beberapa keterangan terkait kecelakaan tersebut.

"IG please do your magic! Terjadi kecelakaan pagi tadi di Cakung korban meninggal. Saat ini pelaku kabur tidak bertanggung jawab!"

"Mohon bantuannya Bapak Kapolri untuk diproses pelakunya. Terlihat dari CCTV ini secara jelas mobil Avanza melaju dan menabrak tanpa berhenti dan bertanggung jawab!!"

Akun @pn7l7h pun membuat thread di akun Twitter-nya.

"Twitter do your magic!!!"