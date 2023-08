Mahasiswa Sastra Rusia UI yang Dibunuh Seniornya Gemar Posting di Instagram, Suka Dunia Fesyen

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - MNZ (19) mahasiswa Universitas Indonesia Jurusan Sastra Rusia yang dibunuh senior kampusnya dan mayatnya disimpan di kolong kamar kos, sehari-harinya aktif berinteraksi di Instagram.

Almarhum MNZ kerap memposting foto dan video di media sosial tersebut. Tidak hanya itu, almarhum MNZ juga menyenangi dunia fesyen.

Saat rekan-rekan kampusnya mengetahui dia meninggal dan menjadi korban pembunuhan oleh AAB (23) seniornya di kampus, akun Instagram MNZ pun banjir ucapan belasungkawa.

AAB membunuh MNZ di kamar kos korban di Jalan Palakali Kelurahan Kukusan, Beji, Kota Depok, pada Rabu (2/8/2023) petang pukul 18.00 WIB.

Warga menemukan jenazah MNZ disimpan di kolong kamar kos Jumat pagi tadi pukul 10.00 WIB (4/8/2023). Jasad MNZ ditemukan terbungkus plastik warna hitam.

Aktif berorganisasi

MNZ merupakan pribadi yang aktif berorganisasi. Dia terpilih sebagai mentor untuk para mahasiswa baru di jurusannya.

Di Instagramnya, MNZ kerap membagikan foto yang memperlihatkan kesukaannya terhadap dunia fahsion.

Di unggahan terakhirnya, MNZ membagikan video saat ia menikmati suasana malam di Universitas Indonesia.

Di bagian captionya MNZ menulis sebuah pesan untuk berani melewati zona nyaman.

"Stepping out of your comfort zone is the key to personal growth.

Embrace new challenges and unlock your true potential!" tulis MNZ.

Pada kolom komentar unggahan terakhir MNZ banyak teman-temannya yang mengucapkan belasungkawa.

Teman-teman MNZ merasa benar-benar kehilangan, karena pria tersebut ternyata adalah sosok yang sangat baik.