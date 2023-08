Sandination Gaet Ratusan Pelajar SMK di Depok Jadi Wirausahawan Muda

Sandination berkolaborasi dengan Depok Creator Center (DCC) menggelar kegiatan Depok Creator Creator Goes To Scho di Yayasan Pembangunan Ar Ridho, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/7/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sandi Uno For A Better Nation (Sandination) berkolaborasi dengan Depok Creator Center (DCC) menggelar kegiatan Depok Creator Creator Goes To School bertajuk Power Of Collaboration (Digital Partnership & Artificial Intelligence) di Yayasan Pembangunan Ar Ridho, Depok, Jawa Barat.

Kegiatan ini diikuti ratusan siswa SMK.

Mereka diberikan pengetahuan soal kewirausahaan dan content creator oleh perwakilan Sandination Youth Ambassador yaitu Laras Salim dan Jassuanto.

"Kami Sandination senang banget hari ini bisa berkolaborasi dengan Depok Creator Center, ternyata di sini banyak banget siswa yang tertarik dengan wirausaha, content creator dan digital marketing," kata Laras Salim selaku Brand Ambassador Sandination, Selasa (15/8/2023).

Laras yang sudah menjalankan bisnisnya yaitu 'Selaras Cafe & Space' juga berbagi pengalaman dalam merintis usaha di usia muda.

Dia mengajak anak-anak muda untuk berani membuka peluang usaha.

Baca juga: Peringati Hari UMKM Nasional, Ketua Umum IMI Apresiasi Pelaksanaan IMI Road to UMKM di Solo

"Saya berpesan untuk anak muda yang baru mulai membuka usaha untuk jangan takut dan insecure, yang penting kumpul dengan teman sevisi atau komunitas seperti Sandination, jadi kita bisa saling self development meningkatkan kemampuan kita menjadi wirausahawan muda," ucapnya.

Menilai respon dari ratusan peserta yang antusias, Laras yakin generasi muda bisa menyokong ekonomi Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan.

"Saya sangat optimis generasi muda ini nantinya bisa mencapai ke angka 4,4 juta ekonomi kreatif baru," ucap dia.

Baca juga: Pakai Kemasan Ramah Lingkungan, UMKM Bantu Kurangi Sampah

Senada dengan yang disampaikan Laras, salah satu peserta yaitu Clara Amanda turut menyampaikan semangatnya untuk mulai berwirausaha.

Clara juga melayangkan ucapan terima kasih untuk Sandination karena telah hadir di kegiatan yang memacu motivasi anak muda dalam wirausaha.

"Terima kasih Sandination yang sudah memeriahkan acara hari ini, karena kami anak muda jaman sekarang butuh arahan, dan kedatangan Kak Laras dan Kak Jassuanto dari Sandination ini sebagai pionir anak muda seperti kami," ungkap Clara Amanda.