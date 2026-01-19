Rabu, 21 Januari 2026
Terjemahan Lirik Lagu Salvatore - Lana Del Rey: Ah Ah Ah Ah Cacciatore

Simak lirik lagu dan terjemahan Salvatore milik Lana Del Rey dalam artikel berikut ini.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Salvatore merupakan salah satu track dalam album Honeymoon milik Lana Del Rey yang dirilis pada tahun 2015.

Album tersebut resmi meluncur pada 18 September 2015, sementara lagu Salvatore lebih dulu diperdengarkan melalui radio pada 15 September 2015.

Dengan nuansa Italia yang kental, lagu ini menghadirkan atmosfer sensual, glamor, dan sinematik khas Lana Del Rey. Lirik terjemahan lagu ini pun kembali viral di TikTok dan menarik perhatian pendengar lintas generasi.

Secara makna, Salvatore menggambarkan kisah cinta musim panas yang penuh kemewahan, kebebasan, sekaligus ilusi.

Lagu ini menampilkan gambaran romansa yang indah namun rapuh, diwarnai simbol-simbol kehidupan glamor seperti cahaya kota, limusin, dan liburan eksotis. Di balik kemilau tersebut, tersirat perasaan kesepian, kerinduan, serta cinta yang tak sepenuhnya nyata—tema yang kerap muncul dalam karya-karya Lana Del Rey.

Lana Del Rey sendiri dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat.

Ia memiliki gaya musik unik dengan sentuhan dream pop, baroque pop, dan alternative.

Pemilik nama asli Elizabeth Woolridge Grant ini mulai dikenal luas lewat lagu “Video Games” pada 2011.

Sejak itu, Lana Del Rey konsisten menghadirkan karya dengan lirik puitis, visual sinematik, serta eksplorasi tema cinta, nostalgia, dan sisi gelap ketenaran, menjadikannya salah satu musisi paling berpengaruh di era modern.

Baca juga: Terjemahan Lirik Lagu Shakermaker - Oasis: Id Like to be Somebody Else and Not Know Where Ive Been

Salvatore - Lana Del Rey 

All the lights in Miami begin to gleam
Ruby, blue and green, neon too
Everything looks better from above my king
Like aqua marine, ocean's blue

Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Cacciatore
La da da da da
La da da da da
Limousines
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ciao amore
La da da da da
La da da da da
Soft ice cream

All the lights are sparkling for you it seems
On the downtown scenes, shady blue
Beatboxing and rapping in the summer rain
Like a boss, he sang Jazz and Blues

Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Cacciatore
La da da da da
La da da da da
Limousines
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ciao amore
La da da da da
La da da da da
Soft ice cream

The summer's wild
And I've been waiting for you all this time
I adore you, can't you see, you're meant for me?
Summer's hot but I've been cold without you
I was so wrong not to doubt your Medellin, tangerine dreams

Metropolitan

