Kunci Gitar Bintang 5 - Tenxi, Jemsii: Jadi Jangan Komplain Soal Keadaan Bintang Lima Tapi Ku Bukan

ILUSTRASI CHORD GITAR - Potret seseorang sedang bermain gitar dengan kunci chord dasar mudah dimainkan, Selasa (20/1/2026). Lirik dan kunci gitar lagu Bintang 5 - Tenxi Jemsii chord dasar mudah dimainkan: Jadi jangan komplain soal keadaan bintang lima tapi ku bukan ancaman.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Bintang 5 dari Tenxi dan Jemsii viral di TikTok dan trending di YouTube karena liriknya yang ringan, penuh rayuan, dan mudah dijadikan backsound konten anak muda.

Tenxi, atau yang bernama asli Joan Pasha Syahputra, lahir di Sidoarjo pada 6 Januari 2000.

Ia adalah rapper, penulis lagu, dan produser yang dikenal dengan genre hipdut (hip-hop dangdut) serta alt-pop.

Nama Tenxi mulai aktif di dunia musik sejak 2021 dan semakin dikenal setelah lagu Garam dan Madu viral di TikTok dan YouTube.

Sementara Jemsii, bernama asli James Yusufa Diraja Nugroho, lahir pada 2003 di Palabuhanratu, Sukabumi.

Ia adalah produser rekaman, komposer, penulis lagu, sekaligus penyanyi. Jemsii dikenal luas setelah sukses memproduseri lagu Garam & Madu (Sakit Dadaku) bersama Tenxi dan Naykilla pada akhir 2024.

Setelah lagu Garam & Madu, Tenxi dan Jemsii merilis lagu bersama berjudul "Bintang 5" pada 28 Agustus 2025 sebagai bagian dari album Puting Beliung di bawah label AntiNRML.

Produser sekaligus pencipta musiknya adalah Jemsii, sementara lirik ditulis Tenxi.

Liriknya yang flirtatious dan penuh percaya diri sangat relevan dengan gaya komunikasi anak muda, sehingga mudah dipakai untuk konten bertema rayuan, curi pandang, atau momen kebersamaan.

Penggalan lirik lagu Bintang 5 - Tenxi, Jemsii yang paling sering digunakan di TikTok adalah: "Jadi jangan komplain soal keadaan bintang 5 (lima) tapi ku bukan ancaman aku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan jangan buru-buru kita pelan-pelan"

Lirik ini populer karena menggambarkan situasi rayuan santai yang penuh percaya diri, sehingga cocok dijadikan sound untuk video pendek.

Baca juga: Kunci Gitar Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg: Sa Ceritakan pada Bintang-Bintang

Di YouTube, lagu ini trending karena video musik resmi cepat menembus jutaan penonton hanya dalam beberapa hari setelah rilis, ditambah banyak versi remix DJ yang memperluas audiens.

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Bintang 5 - Tenxi, Jemsii dengan chord dasar yang mudah dimainkan.

Kunci Gitar Lagu Bintang 5 - Tenxi, Jemsii

[Intro:]

kau curi-curi pandangan

ku tahu kamu suka tantangan

oh jangan di..tahan-tahan

aku tahu tipemu yang berandalan

[Reff:]

jadi jangan komplain soal keadaan

bintang 5 (lima) tapi ku bukan ancaman

aku bukan polisi,

ku buatmu angkat tangan

jangan buru-buru kita pelan-pelan

curi-curi pandangan

jangan ditahan-tahan

kubukan ancaman

kita pelan-pelan..

kau tahu caraku..

aku dah enggak tahu waktu..

dan angkat gelasmu..

duduklah di sebelahku..

jangan kaku-kaku

kubuat kamu terpaku

semua peraturan

sudah enggak berlaku..

[Reff:]

jadi jangan komplain soal keadaan

bintang 5 (lima) tapi ku bukan ancaman

aku bukan polisi,

ku buatmu angkat tangan

jangan buru-buru kita pelan-pelan

curi-curi pandangan

jangan ditahan-tahan

kubukan ancaman

kita pelan-pelan..

[Interlude:]

ohoh ohoh ohoh ohoh

mm aah mm mmmm...

hangat tubuhmu masih mengingatkanku

akan semua hal yang membuatku rindu..

kan ku buka gerbang,

tunggu kamu datang hah hah hah hah

yang ku mau ngerti

kau tahu, kau my favorite girl

dan paling penting you know

kalau ku put you first

kau dan aku saling melengkapi

apa yang kurang

kamu memang curang,

lemparku ke jurang

candu eh, candu eh

candu eh, mmmmm..

candu eh, candu eh

candu eh, mmmmm..

[Outro:]

(Tribunnews.com)