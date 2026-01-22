Terjemahan Lirik Lagu Crown - EXO : Yeah, Sirens In The Night

ILUSTRASI MUSIK LAGU - Ilustrasi headphone yang dibuat menggunakan fitur Instagram Story, Senin (13/10/2025). Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Crown yang dinyanyikan oleh EXO.

TRIBUNNEWS.COM - Setelah menyelesaikan masa wajib militer yang membuat mereka rehat cukup lama, EXO akhirnya menandai kembalinya ke industri musik lewat album penuh kedelapan bertajuk Reverxe.

Album ini resmi dirilis pada Senin (19/1/2026) dan memuat sembilan lagu, dengan “Crown” didapuk sebagai title track. Lagu tersebut membawa makna tentang kebangkitan, kepercayaan diri, dan perjuangan merebut kembali posisi terbaik setelah melewati masa sulit, sejalan dengan perjalanan EXO usai hiatus panjang.

Selain “Crown”, Reverxe juga diisi deretan lagu seperti Back It Up, Crazy, Suffocate, Moonlight Shadows, Back Pocket, Touch & Go, Flatline, hingga I’m Home, yang menampilkan warna musik beragam, mulai dari energi kuat hingga nuansa emosional.

EXO sendiri merupakan boy group asal Korea Selatan yang debut di bawah SM Entertainment pada 2012. Dikenal lewat konsep futuristik dan kualitas vokal kuat, EXO telah melahirkan banyak hit dan menjadi salah satu grup K-pop paling berpengaruh di generasinya.

Berikut lirik lagu “Crown” milik EXO, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dan Inggris.

Crown - EXO

Yeah, ne ape naeryeowa (Yeah)

Gikkeoi badeul crown

Now we back and touching down (Yeah)

It's the king of the town (Yeah, yeah)

On the streets see the crowd (Yeah)

Take that, gajyeodo dwae modeun geol (Yeah, yeah)

Yeah, we comin' for that (Yeah, yeah)

Yeah, neoege nae jeonbureul georeo

Now we comin' for that (Crown)

Jeoldae nugudo heorakal su eopseo

Manggajideorado da deonjyeo

Neol wihae jikyeonael crown (Comin' for that; Crown)

Yuilhan juineun neonikka

*soneul ppeodeo mangseoriji ma, comin' to the throne*

Ip matchun geu sungan neukkin truth, yeah

Neoraneun unmyeongui jangnan gateun pain

Swipge mameul ppaetgyeoga

Seontaekjineun hana, ride or die

(Woah) Yeah, sirens in the night, woah

Neoreul norineun sight, woah, gatgo sipeo da (Crown)

(Woah) Yeah, majuchineun siseon sok nal kkeuneun son

Umjigil su eopge nal mandeureo neon

Neoreul hyanghan yegameun

Hana dul maebeon jeokjunghae

Simjangeul pagodeun gamgagi

Saegyeojyeo naege (Comin' for that; Crown)

Yeah, neoege nae jeonbureul georeo

Now we comin' for that (Crown)

Jeoldae nugudo heorakal su eopseo

Manggajideorado da deonjyeo

Neol wihae jikyeonael crown (Comin' for that; Crown)

Yuilhan juineun neonikka

Soneul ppeodeo mangseoriji ma, comin' to the throne

Jeo sumaneun nuni wonmangeul hae

Nan ojik ne nungil hanamyeon dwae

Hard truth or hard for you to see

Nameun geon ojik neoui seontaekppun

(Woah) Yeah, sirens in the night, woah

Imi sijakdoen fight, woah, huhoeneun eopseo nan

(Woah) Yeah, jopyeojineun siya sok nal hyanghan son

Geugeomyeon nan doeneun geol

Neoreul hyanghan peojeuri

Hana dul matchwojyeo kkeunnae

Gidarin sigani dagawa

Rise until the end (Comin' for that; Crown)