Terjemahan Lirik Lagu Crown - EXO : Yeah, Sirens In The Night
Simak lirik lagu dan terjemahan Crown yang dinyanyikan oleh EXO dalam artikel berikut ini.
TRIBUNNEWS.COM - Setelah menyelesaikan masa wajib militer yang membuat mereka rehat cukup lama, EXO akhirnya menandai kembalinya ke industri musik lewat album penuh kedelapan bertajuk Reverxe.
Album ini resmi dirilis pada Senin (19/1/2026) dan memuat sembilan lagu, dengan “Crown” didapuk sebagai title track. Lagu tersebut membawa makna tentang kebangkitan, kepercayaan diri, dan perjuangan merebut kembali posisi terbaik setelah melewati masa sulit, sejalan dengan perjalanan EXO usai hiatus panjang.
Selain “Crown”, Reverxe juga diisi deretan lagu seperti Back It Up, Crazy, Suffocate, Moonlight Shadows, Back Pocket, Touch & Go, Flatline, hingga I’m Home, yang menampilkan warna musik beragam, mulai dari energi kuat hingga nuansa emosional.
EXO sendiri merupakan boy group asal Korea Selatan yang debut di bawah SM Entertainment pada 2012. Dikenal lewat konsep futuristik dan kualitas vokal kuat, EXO telah melahirkan banyak hit dan menjadi salah satu grup K-pop paling berpengaruh di generasinya.
Berikut lirik lagu “Crown” milik EXO, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dan Inggris.
Crown - EXO
Yeah, ne ape naeryeowa (Yeah)
Gikkeoi badeul crown
Now we back and touching down (Yeah)
It's the king of the town (Yeah, yeah)
On the streets see the crowd (Yeah)
Take that, gajyeodo dwae modeun geol (Yeah, yeah)
Yeah, we comin' for that (Yeah, yeah)
Yeah, neoege nae jeonbureul georeo
Now we comin' for that (Crown)
Jeoldae nugudo heorakal su eopseo
Manggajideorado da deonjyeo
Neol wihae jikyeonael crown (Comin' for that; Crown)
Yuilhan juineun neonikka
*soneul ppeodeo mangseoriji ma, comin' to the throne*
Ip matchun geu sungan neukkin truth, yeah
Neoraneun unmyeongui jangnan gateun pain
Swipge mameul ppaetgyeoga
Seontaekjineun hana, ride or die
(Woah) Yeah, sirens in the night, woah
Neoreul norineun sight, woah, gatgo sipeo da (Crown)
(Woah) Yeah, majuchineun siseon sok nal kkeuneun son
Umjigil su eopge nal mandeureo neon
Neoreul hyanghan yegameun
Hana dul maebeon jeokjunghae
Simjangeul pagodeun gamgagi
Saegyeojyeo naege (Comin' for that; Crown)
Yeah, neoege nae jeonbureul georeo
Now we comin' for that (Crown)
Jeoldae nugudo heorakal su eopseo
Manggajideorado da deonjyeo
Neol wihae jikyeonael crown (Comin' for that; Crown)
Yuilhan juineun neonikka
Soneul ppeodeo mangseoriji ma, comin' to the throne
Jeo sumaneun nuni wonmangeul hae
Nan ojik ne nungil hanamyeon dwae
Hard truth or hard for you to see
Nameun geon ojik neoui seontaekppun
(Woah) Yeah, sirens in the night, woah
Imi sijakdoen fight, woah, huhoeneun eopseo nan
(Woah) Yeah, jopyeojineun siya sok nal hyanghan son
Geugeomyeon nan doeneun geol
Neoreul hyanghan peojeuri
Hana dul matchwojyeo kkeunnae
Gidarin sigani dagawa
Rise until the end (Comin' for that; Crown)
