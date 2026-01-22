Terjemahan Lirik Lagu Tsunami - NIKI: I'm Going Under, Storm, Lightning, Thunder

TERJEMAHAN LIRIK LAGU - Foto gitar akustik yang diambil pada Jumat (17/10/2025) sebagai ilustrasi musik. Simak lirik dan terjemahan lagu Tsunami yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Indonesia, NIKI.

TRIBUNNEWS.COM - Tsunami merupakan lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi-penulis lagu asal Indonesia, Nicole Zefanya atau lebih dikenal dengan nama panggung NIKI.

Lagu Tsunami termasuk dalam album studio ketiga dari NIKI yang bertajuk 'Buzz'.

Album tersebut dirilis pada 9 Agustus 2024 melalui 88rising.

Lagu Tsunami dari NIKI menceritakan tentang perasaan cinta yang datang tiba-tiba, sangat kuat, dan tak terkendali.

Rasa cinta itu digambarkan seperti gelombang tsunami yang menghanyutkan, membuat seseorang tenggelam dalam emosi yang mendalam dan penuh gairah, namun juga berpotensi merusak.

NIKI menggunakan metafora alam seperti badai dan ombak untuk menggambarkan kekuatan cinta yang mengubah hidup dan membuat seseorang menyerah pada perasaan yang melampaui logika.

Simak lirik dan terjemahan lagu Tsunami dari NIKI di bawah ini.

Terjemahan Lirik Lagu Tsunami - NIKI:

A roaring tsunami

Sebuah tsunami yang mengamuk

You came crashing in like an act of God

Kau datang menerjang seperti takdir yang tak terhindarkan

Shake my earth, suck the air out, burn me down

Guncang duniaku, sedot udara, bakar aku habis

It's like you've known me through all my past lives

Seolah kau sudah mengenalku dari semua kehidupan sebelumnya

What an evil thought

Betapa jahatnya pikiran ini

Wreck my plans, stop me dead, kiss me now

Hancurkan rencanaku, buat aku terhenti, cium aku sekarang

Hand on my leg

Tangan di pahaku

Chokehold on my head

Cengkeraman di kepalaku

I wanna be wherever you are

Aku ingin berada di mana pun kau berada

Wanna get carried away

Ingin terbawa suasana

Want wave after wave 'cause

Ingin gelombang demi gelombang karena

I'm going under

Aku terjatuh

Storm, lightning, thunder

Badai, petir, guntur

I'm drowning in the deepest of truths

Aku tenggelam dalam kebenaran yang paling dalam

Fuck, I think I'm falling for you

Sial, sepertinya aku jatuh cinta padamu

You spoke and the wind changed the very first day

Kau berbicara dan angin berubah di hari pertama

Right away, I knew

Langsung saja, aku tahu

It was over, you exist now, to my doom

Semua sudah berakhir, kau ada sekarang, untuk kehancuranku

And I swore I wouldn't curl up in the palm of your hand

Dan aku bersumpah tidak akan terpuruk di telapak tanganmu

Oh no, I refuse

Oh tidak, aku menolak

There's nothing I can do

Tak ada yang bisa aku lakukan

I asked you at the beach

Aku bertanya padamu di pantai

Swan dove headfirst into the blue

Angsa terjun kepala dulu ke dalam biru

Was this a crazy reach?

Apakah ini sebuah usaha yang gila?

And the rest is glorious history, ain't it now? 'Cause

Dan sisanya adalah sejarah yang megah, bukan? Karena

I'm going under

Aku terjatuh

Storm, lightning, thunder

Badai, petir, guntur

I'm drowning in the deepest of truths

Aku tenggelam dalam kebenaran yang paling dalam

Fuck, I think I'm falling for you

Sial, sepertinya aku jatuh cinta padamu

I'm tired of playing pretend

Aku lelah berpura-pura

I wanna jump right off the deep end

Aku ingin melompat langsung ke kedalaman

Sink into the God-honest truth

Tenggelam dalam kebenaran yang sejujurnya

Fuck, I think I'm falling for you

Sial, sepertinya aku jatuh cinta padamu

(I'm going under)

(Aku terjatuh)

Fuck, I think I'm falling for you

Sial, sepertinya aku jatuh cinta padamu

Oh, I think I'm falling for you

Oh, sepertinya aku jatuh cinta padamu

Fuck, I think I'm falling for you

Sial, sepertinya aku jatuh cinta padamu

(Tribunnews.com)