Terjemahan Lirik Lagu Tsunami - NIKI: I'm Going Under, Storm, Lightning, Thunder
Simak lirik dan terjemahan lagu Tsunami yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Indonesia, NIKI.
TRIBUNNEWS.COM - Tsunami merupakan lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi-penulis lagu asal Indonesia, Nicole Zefanya atau lebih dikenal dengan nama panggung NIKI.
Lagu Tsunami termasuk dalam album studio ketiga dari NIKI yang bertajuk 'Buzz'.
Album tersebut dirilis pada 9 Agustus 2024 melalui 88rising.
Lagu Tsunami dari NIKI menceritakan tentang perasaan cinta yang datang tiba-tiba, sangat kuat, dan tak terkendali.
Rasa cinta itu digambarkan seperti gelombang tsunami yang menghanyutkan, membuat seseorang tenggelam dalam emosi yang mendalam dan penuh gairah, namun juga berpotensi merusak.
NIKI menggunakan metafora alam seperti badai dan ombak untuk menggambarkan kekuatan cinta yang mengubah hidup dan membuat seseorang menyerah pada perasaan yang melampaui logika.
Simak lirik dan terjemahan lagu Tsunami dari NIKI di bawah ini.
Terjemahan Lirik Lagu Tsunami - NIKI:
A roaring tsunami
Sebuah tsunami yang mengamuk
You came crashing in like an act of God
Kau datang menerjang seperti takdir yang tak terhindarkan
Shake my earth, suck the air out, burn me down
Guncang duniaku, sedot udara, bakar aku habis
It's like you've known me through all my past lives
Seolah kau sudah mengenalku dari semua kehidupan sebelumnya
What an evil thought
Betapa jahatnya pikiran ini
Wreck my plans, stop me dead, kiss me now
Hancurkan rencanaku, buat aku terhenti, cium aku sekarang
Hand on my leg
Tangan di pahaku
Chokehold on my head
Cengkeraman di kepalaku
I wanna be wherever you are
Aku ingin berada di mana pun kau berada
Wanna get carried away
Ingin terbawa suasana
Want wave after wave 'cause
Ingin gelombang demi gelombang karena
I'm going under
Aku terjatuh
Storm, lightning, thunder
Badai, petir, guntur
I'm drowning in the deepest of truths
Aku tenggelam dalam kebenaran yang paling dalam
Fuck, I think I'm falling for you
Sial, sepertinya aku jatuh cinta padamu
You spoke and the wind changed the very first day
Kau berbicara dan angin berubah di hari pertama
Right away, I knew
Langsung saja, aku tahu
It was over, you exist now, to my doom
Semua sudah berakhir, kau ada sekarang, untuk kehancuranku
And I swore I wouldn't curl up in the palm of your hand
Dan aku bersumpah tidak akan terpuruk di telapak tanganmu
Oh no, I refuse
Oh tidak, aku menolak
There's nothing I can do
Tak ada yang bisa aku lakukan
I asked you at the beach
Aku bertanya padamu di pantai
Swan dove headfirst into the blue
Angsa terjun kepala dulu ke dalam biru
Was this a crazy reach?
Apakah ini sebuah usaha yang gila?
And the rest is glorious history, ain't it now? 'Cause
Dan sisanya adalah sejarah yang megah, bukan? Karena
I'm going under
Aku terjatuh
Storm, lightning, thunder
Badai, petir, guntur
I'm drowning in the deepest of truths
Aku tenggelam dalam kebenaran yang paling dalam
Fuck, I think I'm falling for you
Sial, sepertinya aku jatuh cinta padamu
I'm tired of playing pretend
Aku lelah berpura-pura
I wanna jump right off the deep end
Aku ingin melompat langsung ke kedalaman
Sink into the God-honest truth
Tenggelam dalam kebenaran yang sejujurnya
Fuck, I think I'm falling for you
Sial, sepertinya aku jatuh cinta padamu
(I'm going under)
(Aku terjatuh)
Fuck, I think I'm falling for you
Sial, sepertinya aku jatuh cinta padamu
Oh, I think I'm falling for you
Oh, sepertinya aku jatuh cinta padamu
Fuck, I think I'm falling for you
Sial, sepertinya aku jatuh cinta padamu
