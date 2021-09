Aturan Lengkap PPKM Jawa Bali Khusus Level 2, Berlaku hingga 20 September 2021

TRIBUNNEWS.COM - Berikut merupakan aturan lengkap dari kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) khusus level kategori 2 di Se Jawa-Bali.

Sebagai informasi, pemerintah memperpanjang PPKM leveling lagi di Provinsi Se Jawa-Bali.

Perpanjangan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Senin (13/9/2021).

Luhut menyebut, kebijakan perpanjangan PPKM ini akan terus dilakukan hingga virus Covid-19 dapat terkendali.

Mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2021, berikut merupakan aturan lengkap dari kebijakan PPKM khusus level kategori 2 di Se Jawa-Bali:

a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan

- Dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh.

- Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen.

- Pembelajaran maksimal 62 persen - 100 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5m untuk SDLB, MILB, SMPLB, SM ALB, dan MALB.

- Pembelajaran maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5m untuk PAUD.

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial

- Berlaku 50 persen Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.



c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial

- Keuangan dan perbankan; asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan dengan kapasitas maksimal 75% pelayanan masyarakat, serta 50% administrasi

- Pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dapat beroperasi dengan kapasitas

maksimal 75 persen.

- Teknologi informasi dan komunikasi; operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas

maksimal 75 persen.

- Perhotelan dapat beroperasi dengan kapasitas

maksimal 75 persen.

- Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi dengan kapasitas

maksimal 75 persen untuk produksi, 50 persen untuk administrasi.

- Sektor pemerintahan kritikal seperti:

i) kesehatan, dapat beroperasi 100 persen

ii) keamanan dan ketertiban, dapat beroperasi 100 persen

iii) penanganan bencana, dapat beroperasi 100 persen produksi, 50 persen untuk administrasi.

iv) energi, dapat beroperasi 100 persen produksi, 50 persen untuk administrasi dan wajib

gunakan aplikasi Peduli Lindungi

v) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, dapat beroperasi 100 persen produksi, 50 persen untuk administrasi dan wajib

gunakan aplikasi Peduli Lindungi

vi) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, dapat beroperasi 100 persen produksi, 50 persen untuk administrasi dan wajib

gunakan aplikasi Peduli Lindungi

vii) pupuk dan petrokimia, dapat beroperasi 100 persen produksi, 50 persen untuk administrasi dan wajib gunakan aplikasi Peduli Lindungi

viii) semen dan bahan bangunan, dapat beroperasi 100 persen produksi, 50 persen untuk administrasi dan wajib gunakan aplikasi Peduli Lindungi

