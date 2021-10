ITS Raih Juara Terbanyak pada Kontes Kapal Cepat Tak Berawak 2021

SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ

ILUSTRASI. KOMPETISI ROBOT - Tim Barunastra dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menunjukkan kemampuan kapal tanpa awak disela pelepasan tim robot ITS untuk berlaga di RoboCup International 2018 Montreal Canada, di Kampus ITS, Selasa (5/6). Sebanyak tiga tim dari ITS Surabaya yakni tim Ichiro, tim Barunastra, dan tim Sapuangin diberangkatkan untuk berlaga pada ajang kompetisi robot itu. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ